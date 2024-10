Toyota gặp khó trên thị trường toàn cầu

Sản lượng toàn cầu của tập đoàn ô tô Toyota Motor Corp của Nhật Bản trong thời gian từ tháng 4 đến 9/2024 giảm 7% so với năm 2023, đánh dấu sự sụt giảm đầu tiên trong 4 năm qua. Toyota Yaris Cross. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN Đặc biệt, sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh vụ bê bối chất lượng và doanh số giảm tại Trung Quốc làm giảm sản lượng cả trong và ngoài nước. Trong thông báo này 30/10, Toyota cho biết hãng đã sản xuất 4,71 triệu xe hiệu Toyota và Lexus trong nửa đầu năm tài chính 2024, giảm so với kỷ lục 5,06 triệu xe trong cùng thời gian này năm 2023 khi nguồn cung thiết bị bán dẫn tăng giúp tăng sản lượng toàn cầu. Sản lượng trong nước của Toyota giảm 9,4% xuống 1,53 triệu xe trong bối cảnh hãng dừng sản xuất xe thể thao Yaris Cross và 2 mẫu xe khác trong 3 tháng sau khi phát hiện các tiêu chuẩn của chính phủ trong thử nghiệm xe không được tuân thủ. Toyota cho biết việc triệu hồi mẫu xe lai Prius cũng là nguyên nhân làm giảm sản lượng. Sản lượng của hãng bên ngoài Nhật Bản giảm 5,8% xuống 3,17 triệu xe, chủ yếu do mức giảm tại Trung Quốc khi phải cạnh tranh giá gay gắt với các đối thủ "nước chủ nhà" như BYD Co. Trong số các khu vực nước ngoài khác, sản lượng ở Bắc Mỹ giảm 1,7%, trong khi châu Âu ghi nhận tăng trưởng 3,2%. Theo Toyota, doanh số toàn cầu của hãng giảm 2,8% xuống 5,03 triệu xe trong thời gian từ tháng 4-9, ghi dấu sự sụt giảm đầu tiên trong 2 năm. Doanh số tại Nhật Bản giảm 9,3% xuống còn 716.588 xe và doanh số tại nước ngoài giảm 1,6% xuống còn 4,31 triệu xe.