Toyota đổi tên 2 mẫu xe hybrid ăn khách

Toyota xác nhận phiên bản hybrid cắm sạc của hai mẫu xe Prius và RAV4 sẽ được điều chỉnh tên gọi vào năm 2025. Theo công bố mới nhất của Toyota hôm 26/9, phiên bản hybrid cắm sạc (Plug-in Hybrid) của hai mẫu xe Prius và RAV4 sẽ có sự điều chỉnh về tên gọi. Theo đó, hậu tố “Prime” sẽ bị loại bỏ thay vào đó chúng sẽ chỉ được gọi đơn giản là Plug-in Hybrid hoặc gọi tắt là PHEV. Thay đổi này sẽ được áp dụng trên các lô xe 2025 tại Mỹ và Canada. Sự điều chỉnh về tên gọi của Prius PHEV và RAV4 PHEV cũng phù hợp với các quy ước đặt tên đơn giản đã được áp dụng tại Châu Âu và Nhật Bản. Toyota cho biết việc thay đổi tên gọi của hai mẫu xe hybrid trên nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng xác định các lựa chọn hệ truyền động khi mua Prius và RAV4. Hậu tố “Prime” lần đầu xuất hiện trên Prius kể từ năm 2016, còn với RAV4 là từ năm 2019 nhưng chỉ được sử dụng ở Mỹ, Canada, New Zealand và Hàn Quốc. Ngoài việc đổi tên, hai mẫu xe trên cũng sẽ bị lược bỏ logo Toyota viền xanh, chi tiết biểu thị cho xe hybrid, PHEV, xe điện và xe chạy bằng hydro. Thực tế, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã bắt đầu cắt trang bị này vào năm ngoái trên các xe đời 2024 và thay bằng một chấm xanh trên cốp xe hoặc cửa sau. Ngoài thay đổi về mặt nhận diện, Toyota Prius PHEV 2025 và Toyota RAV4 PHEV 2025 hầu như không thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm, cả về ngoại hình lẫn phần cứng. Trong đó, mẫu sedan Prius PHEV được trang bị động cơ 2.0L với một mô-tơ điện cho tổng công suất 220 mã lực, phạm vi hoạt động thuần điện lên tới 71 km. RAV4 PHEV mạnh hơn nhờ sử dụng kết hợp động cơ 2.5L cùng hai mô-tơ điện tạo ra công suất tổng 302 mã lực. Đáng chú ý, mẫu SUV này được trang bị tiêu chuẩn hệ dẫn động 4 bánh AWD cùng phạm vi hoạt động thuần điện 68 km. Thống kế doanh số nửa đầu năm 2024 của Toyota tại Mỹ cho thấy Prius và RAV4 là hai cái tên đóng vai trò quan trọng trong mảng xe cắm điện (PHEV và xe điện) của tập đoàn. Với tổng cộng 21.692 xe bán ra trong 6 tháng đầu năm, bộ đôi này đã đóng góp tới 51% vào tổng doanh số xe cắm điện của tập đoàn Toyota (42.098 xe gồm cả Lexus), qua đó giúp mảng này tăng trưởng tới 103% so với cùng kỳ 2023. Lê Tuấn