Toyota Crown độ phong cách Ferrari

Hãng độ Nhật Bản đã nâng cấp bộ bodykit cho chiếc SUV Toyota Crown Sport để có ngoại hình tương đồng với siêu xe Ferrari Purosangue. Mới đây, hãng độ xe Aero Over của Nhật Bản đã đem đến Triển lãm ô tô Tokyo 2025 mẫu Toyota Crown Sport SUV được biến hóa thành một chiếc Ferrari Purosangue. Cụ thể, chiếc xe được nâng cấp ngoại thất từ bộ bodykit mới với nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ mẫu xe Ý. Phần đầu của Toyota Crown Sport SUV được trang bị lưới tản nhiệt lớn hơn, hầm hố hơn cùng với cánh lướt gió trước và dải đèn LED với tạo hình giống với mẫu SUV của Ferrari.

Ở trên nắp ca-pô vẫn là logo Crown nhưng sử dụng tông màu vàng mô phỏng logo của Ferrari. Bên cạnh đó, dòng chữ “P639e” và “Aero Over” trên cửa cốp cũng được thiết kế lại theo font chữ đặc trưng của Ferrari. Ở bên hông, chiếc Toyota Crown Sport SUV được nâng cấp lên bộ mâm hợp kim mới kết hợp cùng cùm phanh sơn vàng lấy cảm hứng từ Ferrari. Bộ mâm độc đáo kết hợp với viền ốp đen bóng quanh vòm bánh xe cùng nắp chụp mâm hàng thửa. Phần đuôi xe trở nên hầm hố hơn với bộ khuếch tán sau được thiết kế lại bằng nhựa gia cường (FRP) tích hợp bốn ống xả tương tự Purosangue. Hệ thống đèn hậu nguyên bản được giữ lại do thiết kế đã khá giống với đèn của xe Ferrari. Nội thất của chiếc Toyota Crown Sport SUV cũng được Aero Over làm mới với tông đen cùng nhiều điểm nhấn màu vàng đồng bộ với ngoại thất. Tại Nhật Bản, giá khởi điểm của Toyota Crown Sport SUV là 5,9 triệu Yên (khoảng 920 triệu đồng). Đây là mẫu xe được cung cấp độc quyền cho thị trường nội địa Nhật Bản. Về gói độ phong cách Ferrari Purosangue, hãng độ Aero Over hiện đã mở bán các bộ phụ kiện nâng cấp tại Nhật Bản. Theo đó, bộ cánh lướt gió trước, bộ khuếch tán sau và hệ thống ống xả thể thao có giá 250.000 Yên (khoảng 39 triệu đồng) cho mỗi bộ phận. Trong khi đó, bộ logo Crown theo phong cách Ferrari có giá 8.500 Yên (khoảng 1,3 triệu đồng) cho cả logo nắp capo và chắn bùn. Chi tiết rẻ nhất trong gói độ là bộ tem dán cửa cốp có giá 2.000 Yên (hơn 300 nghìn đồng). Tuy nhiên, những con số trên chưa bao gồm thuế, chi phí sơn và lắp đặt. Về phần Ferrari Purosangue, mẫu siêu xe này hiện có giá trên 500.000 USD (khoảng 12,7 tỷ đồng). Trong khi đó, giá khởi điểm của Ferrari Purosangue chính hãng tại thị trường Việt Nam là từ 39 tỷ đồng. Lê Tuấn