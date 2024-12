Toyota Corolla Cross có màu mới 'mượn' từ Mazda

Toyota được sử dụng màu sơn đỏ đặc trưng Soul Red Crystal từ đối tác Mazda để áp dụng cho dòng Corolla Cross. Đỏ Soul Red Crystal được đánh giá là màu sơn đặc trưng và được yêu thích nhất của thương hiệu Mazda hiện nay. Trong tương lai, phối màu này cũng sẽ xuất hiện trên mẫu xe Toyota Corolla Cross. Vào đầu tháng 12 này, Toyota đã tiết lộ với tờ The Autopian về kế hoạch bổ sung màu đỏ Soul Red Crystal vào bảng màu ngoại thất của crossover Corolla Cross từ năm sau. Điều này có được nhờ mối quan hệ hợp tác giữa Toyota và Mazda với nhà máy chung đặt tại Huntsville, Mỹ. Các mẫu Toyota Corolla Cross và Mazda CX-50 bán tại thị trường Hoa Kỳ đều được sản xuất tại nhà máy nói trên. Đó là lý do Toyota có thể mượn và đem sử dụng màu sơn đỏ này cho Corolla Cross đời 2025. Theo đó, màu Soul Red Crystal sẽ thay thế cho một tông đỏ cũ có tên Barcelona Red trên Corolla Cross. Toyota chưa công bố ảnh chính thức về mẫu crossover với diện mạo mới. Corolla Cross 2025 cũng là sản phẩm duy nhất của Toyota được bán với màu sơn đỏ từ Mazda. Ngoài ra, mẫu xe này còn có một số nâng cấp nhẹ như ốp gương đen nhám mới và vị trí của huy hiệu AWD và HEV được điều chỉnh. Toyota Corolla Cross 2025 có thể vẫn giữ nguyên cấu hình hiện tại. Bao gồm một phiên bản sử dụng động cơ 2.0L hút khí tự nhiên, đi kèm hộp số CVT, cho công suất 169 mã lực. Hệ dẫn động cầu trước hoặc tùy chọn dẫn động bốn bánh. Trong khi đó, phiên bản hybrid sử dụng kết hợp động cơ 2.0L cùng ba mô-tơ điện, cho ra tổng công suất 196 mã lực. Toyota Corolla Cross 2025 dự kiến sẽ chính thức có mặt tại các đại lý Mỹ từ cuối tháng 12. Giá khởi điểm tham khảo của phiên bản chạy xăng là 24.035 USD (khoảng 610 triệu đồng), còn phiên bản hybrid có giá từ 28.395 USD (khoảng 720 triệu đồng). Hãng xe Nhật kỳ vọng màu sơn mới cùng một số nâng cấp ngoại thất nhẹ sẽ góp phần thúc đẩy doanh số Corolla Cross tại Mỹ. Tính trong 3 quý đầu năm 2024, mẫu xe này đã bán được 67.674 chiếc, tăng 37.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lê Tuấn