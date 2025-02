Toyota bán ra gần 11 triệu ô tô trong năm 2024, giữ vững ngôi vị số 1 toàn cầu

Doanh số 10,8 triệu xe là bao gồm của tất các thương hiệu - Toyota, Lexus, Daihatsu và Hino, so với năm 2023 (11,2 triệu xe), doanh số 2024 sụt giảm 3,7%. Sự sụt giảm này chủ yếu là do doanh số bán hàng trong nước tại Nhật Bản sụt giảm, nơi thương hiệu này phải vật lộn để xử lý hậu quả phát sinh từ các vụ bê bối về an toàn liên quan đến quy trình thử nghiệm chứng nhận, đặc biệt là tại Daihatsu.

Doanh số bán xe của công ty mẹ Toyota, bao gồm các thương hiệu Toyota và Lexus giảm 1,4% xuống còn 10,2 triệu xe do sự sụt giảm tại Nhật Bản.

Mặc dù doanh số giảm nhẹ, Toyota vẫn giữ vững vị trí là nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới trong năm thứ 5 liên tiếp.

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cho biết, xe hybrid chiếm 40,8% tổng doanh số, trong khi xe điện chạy bằng pin chiếm 1,4% tổng doanh số. Trong khi nhu cầu về xe hybrid của hãng rất mạnh ở Hoa Kỳ, công ty cho biết doanh số tại Trung Quốc đã giảm 6,9% do sự cạnh tranh gay gắt và quyết liệt về giá tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Xét về chủng loại hệ truyền động, Toyota đã bán được 4.532.721 xe điện trên toàn thế giới vào năm 2024, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước.

Phần lớn trong số đó là xe hybrid tự sạc (4.142.412 chiếc), tiếp theo là PHEV (153.829 chiếc), BEV (139.892 chiếc), mild-hybrid (94.810 chiếc) và FCEV (1.778 chiếc). Nhìn chung, xe hybrid chiếm 40,8% doanh số bán hàng toàn cầu của Toyota vào năm 2024, trong khi BEV chỉ chiếm 1,4%.

Toyota Camry thế hệ mới đang nhận được nhiều sự chú ý của khách hàng

Toyota không chia sẻ dữ liệu bán hàng cho từng mẫu xe riêng biệt. Tuy nhiên, nhiều khả năng RAV4 và Corolla vẫn giữ được vị trí là những mẫu xe bán chạy nhất của tập đoàn Nhật Bản. RAV4 là mẫu xe Toyota bán chạy nhất tại Hoa Kỳ vào năm 2024, mặc dù thế hệ mới sắp ra mắt.

Đối với Volkswagen, đầu tháng này, hãng đã báo cáo doanh số bán xe giảm 2,3% vào năm ngoái xuống còn hơn 9 triệu xe. Nhà sản xuất ô tô Đức này cũng đang gặp phải những vấn đề của riêng mình. Vào tháng 9/2024, hãng cho biết đang cân nhắc đóng cửa nhà máy lần đầu tiên trong lịch sử, nhưng cuối cùng đã tránh được. Tuy nhiên, Volkswagen sẽ cắt giảm hơn 35.000 việc làm tại Đức vào năm 2030 để giúp tiết kiệm khoảng 1,5 tỷ euro mỗi năm.