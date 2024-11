Top những trận đánh kịch tính nhất trên thế giới

Số binh sĩ thương vong nhiều nhất chỉ trong một ngày, hay thất bại không ngờ của thiên tài quân sự nước Pháp - Hoàng đế Napoleon được thể hiện trong các trận đánh kịch tích. Chiến tranh Hoa hồng Cuộc chiến Hoa hồng là cuộc nội chiến có tầm ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử phát triển của nước Anh. Qua sự kiện này, ở Anh đã xuất hiện thêm một tầng lớp quý tộc mới. Đây cũng chính là khởi nguồn cho giai cấp tư sản Anh phát triển, trở thành lực lượng chính trị mới ở Anh, và sau đó lan rộng khắp châu Âu. Ảnh: Britannica Vào ngày 29/3/1461, 30.000 lính của Vua Edward IV giáp mặt 35.000 lính trung thành với dòng họ Lancaster gần thị trấn Towton. Tới thời điểm ngưng chiến, đã có 27.000 lính Anh bị chém chết, tương đương 1% dân số nước Anh lúc đó. Trận Waterloo Hoàng đế Napoleon Bonaparte là một trong những danh tướng nổi tiếng trong lịch sử quân sự thế giới. Trận Waterloo vào năm 1815 là trận đánh cuối cùng trong sự nghiệp nhà binh của thiên tài quân sự nước Pháp. Trận đánh diễn ra vào ngày 18/6/1815, khi ông hoàng nước Pháp chỉ huy quân đội tiến đánh lực lượng của Công tước Wellington đóng quân gần làng Waterloo nằm cách thủ đô của Bỉ khoảng 20km. Sau những cuộc tấn công liên tục và dữ dội, đội quân của Hoàng đế Napoleon đã không thể đánh bại liên quân Anh - Phổ. Ảnh: World History Theo đó, 1/3 số quân của Napoleon khoảng 25.000 người thương vong trong cuộc đấu kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. Phía Anh có 15.000 người thương vong, và Phổ là 7.000 người. Hoàn toàn tuyệt vọng sau thất bại ở Waterloo và trở về Paris, Hoàng đế Napoleon đành tuyên bố thoái vị vào ngày 22/6/1815 để đến đảo St Heléne ở phía nam Đại Tây Dương sống nốt quãng đời còn lại cho đến khi qua đời vào năm 1821. Không ai ngờ rằng, một thiên tài quân sự từng chinh chiến trên khắp các chiến trường châu Âu đã phải nhận một kết cục bi thảm như vậy. Hoàng đế Napoleon Bonaparte. Ảnh: The Collector Nguyên nhân Napoleon thất bại ở Waterloo là đề tài được các nhà quân sự và sử học thế giới bàn luận. Nhiều người cho rằng Anh và Pháp có lực lượng cân bằng, và yếu tố quyết định chính là viện binh của ai đến trước, thì bên đó sẽ thắng. Trận Somme Trận đánh Somme là một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử thế giới, và gây ra thương vong cực lớn cho phía Anh. Nguyên nhân là do quân Anh thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Ảnh: The Conversation Vào ngày 1/7/1916, hơn 54.000 lính Anh thuộc Tập đoàn quân số 3 và 4 đã bị súng máy và trọng pháo tấn công, khi họ bước qua vùng đất trống để tiến về phòng tuyến quân Đức nằm phía đông thị trấn Albert. Cuộc tấn công đã khiến 20.000 người chết, và nhiều đơn vị gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Mặc dù lực lượng liên quân Anh - Pháp đã cố gắng đột phá chiến hào quân Đức ở một số điểm nhất định dọc theo mặt trận 20km, nhưng nỗ lực của họ bị sa lầy và dẫn tới thế giằng co trong 141 ngày với hơn 1 triệu thương vong. Cho đến nay, trận Somme vẫn là biểu tượng về mức hủy diệt của chiến tranh chiến hào.