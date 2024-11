Top những cung hoàng đạo dám làm dám chịu

Sống có trách nhiệm, làm việc có trách nhiệm hay dám nghĩ dám làm là phẩm chất của những cung hoàng đạo dưới đây. Cung hoàng đạo Bạch Dương - Aries (21/03 - 19/04) Bạch Dương là cung hoàng đạo có cái tôi khá cao, luôn muốn mình là người tiên phong và đứng ở vị trí lãnh đạo quan trọng. Bạch Dương tuy có tính cách bốc đồng, bộc trực nhưng lại là người làm tới nơi tới chốn, không bao giờ vì một khó khăn thử thách nào mà chịu bỏ cuộc. Họ có một tinh thần quả cảm, đầu đội trời chân đạp đất, chẳng sợ một cái gì. Trong mọi công việc, họ cho rằng, "phải hành động chứ không hô khẩu hiệu suông", lại ưa thích những mạo hiểm nên cuộc đời Bạch Dương thành công nhiều mà thất bại cũng chả ít. Nhưng dù kết quả có như thế nào, Bạch Dương cũng không bao giờ hối hận hay sợ hãi và tỏ ra trách cứ, vì họ là một kẻ dám làm thì sẽ dám chịu.

Ảnh minh họa Cung hoàng đạo Sư Tử - Leo (23/07 - 22/08) Dù ở bất cứ nơi nào Sư Tử cũng luôn là kẻ mạnh. Sư Tử không e ngại bất cứ điều gì, thậm chí là việc phải dừng một cái gì đó đang tiến hành. Tuy nhiên, khi ngừng làm một điều gì đó, còn phải xem xét lý do, hoàn cảnh và thực tế chứ không thể vội vàng định nghĩa việc tạm dừng là bỏ cuộc. Sư Tử là người có trách nhiệm, dám làm, dám chịu và một kẻ mạnh đích thực. Sư Tử tuy không tình nguyện nhận thua nhưng sẽ dám chấp nhận chuyện đó, chấp nhận trong sự kiêu hãnh. Cung Hoàng đạo này có thể làm được điều đó là bởi sự tự tin, Sư Tử tin rằng sẽ có một ngày mình "Đông Sơn tái khởi", một lần nữa đứng trên đỉnh vinh quang cao chói lọi. Cung hoàng đạo Xử Nữ - Virgo (23/08 - 22/09) Là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, Xử Nữ luôn đặt ra những yêu cầu rất cao cho bản thân và những người xung quanh. Nếu không chắc chắn họ sẽ không bắt tay vào làm, và một khi đã làm, kết quả là điều mà chòm sao này đã nắm trong bàn tay. Chính tính cách chắc chắn, sẵn sàng đứng mũi chịu sào cho tổ chức nên họ luôn được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, dù sống rất có trách nhiệm, song Xử Nữ lại thiếu linh hoạt trong giải quyết tình huống. Đây chính là lý do khiến quá trình thăng tiến của họ bị kìm hãm ít nhiều. Khi sự cố đến, họ biết mình phải chịu trách nhiệm, nhưng lại không biết cách phải xoay sở cụ thể làm sao trong trường hợp này. Thế nhưng dù có thế nào, một khi đã nhận định điều đó là cần thiết, Xử Nữ chắc chắn sẽ dũng cảm bắt tay vào làm và làm cho tới cùng, tới khi ra kết quả trọn vẹn mới thôi.

Ảnh minh họa Cung hoàng đạo Bảo Bình - Aquarius (20/01 - 18/02) Bảo Bình ngay từ nhỏ đã biết tự lập và có ý thức trách nhiệm rất cao. Họ là người thẳng thắn, nhiệt tình, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Trong cuộc sống cũng như công việc và tình yêu, Bảo Bình thường là người chủ động. Với bản tính thích phiêu lưu, dễ thích nghi với môi trường mới và "liều", nên họ chấp nhận những rủi ro và cho đó là những thử thách khiến mình tốt hơn. Do đó, cung Bảo Bình thường khá thành công và đạt được những thành tựu đáng kể. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo. Theo Giadinhxahoi