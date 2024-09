Top 6 chòm sao hay quan tâm mọi người nhất

Trong số 12 chòm sao, có những chàng trai, cô gái luôn tạo cho cho người khác cảm giác được quan tâm, trân trọng. Cự Giải - Cancer (21/06 - 22/07) Được coi là chòm sao giàu lòng trắc ẩn nhất trong số 12 cung hoàng đạo, những người thuộc cung Cự Giải rất đồng cảm và quan tâm tới những người xung quanh mình. Họ luôn hỏi han, lắng nghe xem vấn đề của mọi người là gì và nhanh chóng hỗ trợ khi cần mà không hề đòi hỏi hay yêu cầu ai đó phải đáp trả. Vi thế, nếu một ngày bạn lo lắng rằng tại sao không ai chân thành với mình thì đừng quên rằng mình đang có người bạn cung Cự Giải đấy thôi. Trong những thời điểm tồi tệ, bạn có thể tin tưởng, nhờ đến sự hỗ trợ của họ. Là người thấu hiểu và đồng cảm, Cự Giải sẽ không phán xét mà luôn ở đó khi bạn cần. Họ sẽ quan tâm đến bạn theo cách mà không ai có thể làm được. Tất cả chúng ta đều cần một Cự Giải trong đời để thấy ý nghĩa thực sự của độ tin cậy. Chẳng ai có thể nghe bạn trút bầu tâm sự vào 2 giờ sáng khi bạn muộn phiền ngoài Cự Giải. Họ sẵn sàng quan tâm, chăm sóc bạn cho đến khi bạn lấy lại được niềm tin cuộc sống. Có thể nói, họ là chòm sao quan tâm người khác thật lòng nhất. Cách họ thể hiện không hề màu mẻ, chỉ giản dị thông qua lòng trắc ẩn và sự đáng tin cậy mà Cự Giải có thể trao cho mọi người. Nếu bạn may mắn có một Cự Giải là bạn bè, người thân, đồng nghiệp, chắc chắn bạn đã được trải nghiệm sự chăm sóc và lòng trắc ẩn của cung hoàng đạo đáng yêu, chu đáo này.

Ảnh minh họa Bạch Dương - Aries (21/03 - 19/04) Bạch Dương là cung hoàng đạo nhiệt tình và chân thành với những người họ yêu quý. Nếu bạn gặp khó khăn gì hãy nói với Bạch Dương, họ sẽ giúp đỡ bạn hết mình. Khi Bạch Dương hi sinh cho bạn họ sẽ không nghĩ quá nhiều mà chỉ muốn mang cho cuộc sống của bạn một niềm hi vọng dù là rất nhỏ bé mà thôi. Bạch Dương thường đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để cảm nhận suy nghĩ của họ. Cung hoàng đạo này tuy nóng vội, hấp tấp nhưng lại biết quan tâm đến cảm nhận của những người xung quanh. Song Tử - Gemini (21/05 - 20/06) Cung hoàng đạo được gọi tên đầu tiên – Song Tử – là một đại diện đến từ nguyên tố Khí, với các bộ phận cơ thể mà cung này đại diện như vai, cánh tay, bàn tay và phổi. Song Tử sở hữu ưu điểm về mặt giao tiếp do thuộc ngôi sao cai trị sự giao tiếp – sao Thủy. Những người thuộc cung hoàng đạo này rất hòa đồng với mọi người, nói chuyện để lại thiện cảm cho đối phương. Song Tử là người tâm lý, thích quan tâm mọi người và dành thời gian cho họ. Song Tử thường hay lo lắng cho gia đình, bạn bè của mình. Bởi vậy họ rất sẵn lòng lắng nghe những vấn đề đối phương đang gặp phải. Khi gặp phải những tình huống khó khăn trong cuộc sống, Song Tử rất giỏi xử lý chúng. Bởi bản thân bạn là người thông minh, hơn nữa còn vui tính. Vậy nên bạn có thể giúp bản thân và những người xung quanh cùng vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Xử Nữ - Virgo (23/08 - 22/09) Không phải ai cũng cảm thấy Xử Nữ dễ gần, thậm chí có không ít người ác cảm với chòm sao này. Thế nhưng, một khi Xử Nữ yêu quý bạn, họ sẽ là một trong những người đáng tin cậy nhất trong số bạn bè, người thân của bạn đấy. Cho dù với tính cách của mình, họ thường hay phán xét hoặc khắt khe quá vì luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Nhưng ngay cả khi họ chỉ trích bạn đi chăng nữa cũng chỉ là bày tỏ cảm xúc hay suy nghĩ nhất thời mà thôi, không hề ghét bỏ bạn. Xử Nữ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh để hỗ trợ khi bạn cần. Họ cũng rất đáng tin cậy, sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật khi mà bạn đã tâm sự, chia sẻ với Xử Nữ. Họ có thể nổi cơn thịnh nộ nếu bạn đánh thức họ khỏi giấc ngủ trong trường hợp khẩn cấp và "nổi điên" khi bạn chọc tức họ, nhưng sẽ không rời bỏ bạn vì bất cứ lý do gì. Trong số những người mà bạn gần gũi, Xử Nữ thực sự là một trong những cung hoàng đạo đáng yêu nhất. Họ có thể cáu kỉnh về mọi thứ, nhưng khi cần, họ sẽ sẵn sàng xuất hiện, không nề hà việc gì, thậm chí là cùng bạn đi "đánh ghen". Họ là kiểu người sống tình cảm, luôn hướng về gia đình, hết lòng vì con cái, người thân, đồng nghiệp và cả những người bạn thời thơ ấu của mình. Nếu giàu có, nổi tiếng Xử Nữ càng thích làm việc thiện, họ cũng đã giúp đỡ người dân đất nước của mình bằng những khoản đóng góp hào phóng khi cần thiết.

Ảnh minh họa Nhân Mã - Sagittarius (22/11 - 21/12) Nhân Mã là người rất nhiệt tình, họ luôn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui cho bản thân. Suy nghĩ của họ rất đơn giản, chỉ cần có thể khiến cho người mình quan tâm được vui vẻ, hạnh phúc thì Nhân Mã sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thử thách. Họ sống hết mình vì người khác, có thể hi sinh tất cả mọi điều. Không những thế, Nhân Mã còn luôn quan tâm đến cảm nhận của những người mình yêu thương. Song Ngư - Pisces (19/02 - 20/03) Là cung hoàng đạo thuộc nguyên tố Nước, đại diện cho đôi chân, Song Ngư được đánh giá là người hay thay đổi, hay mơ mộng. Song Ngư khá dễ gần, thích nghi nhanh với những môi trường mới nhờ sự hòa đồng và khả năng giao tiếp tốt. Bởi vậy, Song Ngư có khá nhiều mối quan hệ trong cuộc sống. Trong các mối quan hệ của mình, Song Ngư là người coi trọng đối phương. Họ biết cách lắng nghe, sẻ chia và bao dung cho đối phương. Bởi vậy, Song Ngư trong mắt mọi người là một hình mẫu đáng tin, đáng quý, là một trong những lựa chọn hàng đều khi họ cần người để giãi bày, tâm sự. Song Ngư nhiệt tình, tâm lý, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh và chẳng ngại ngần giúp đỡ người khác bao giờ. Người thuộc cung hoàng đạo này chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân để dành những điều tốt đẹp đến cho những người họ yêu thương. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo. Theo GĐXH