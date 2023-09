Top 5 nữ diễn viên thần tượng được yêu thích nhất xứ sở Kim Chi

Nhân dịp kỷ niệm 19 năm thành lập (1/9/2004 - 1/9/2023), đánh dấu gần hai thập kỷ đưa tin về giải trí của tờ báo Star New. Cuộc bình chọn về những nữ nghệ sĩ hàng đầu, có sự chuyển mình thành công từ sân khấu sang phim ảnh trong thời điểm ngành công nghiệp giải trí đang bùng nổ trên toàn cầu, được diễn ra. Thời kỳ này thể hiện rõ rệt sự mở rộng đáng kể về vai trò của các nghệ sĩ giải trí, định hình bối cảnh giải trí đương đại.

YoonA (30/5/1990) có tên thật là Im Yoon-ah, là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên người Hàn Quốc. YoonA là cựu thành viên nhóm nhạc nữ Girls' Generation và nhóm nhỏ Girls' Generation-Oh!GG.

Năm 2008, nữ ca sĩ lần đầu tham gia diễn xuất và nhận về tay vai diễn chính đầu tiên trong bộ phim You Are My Destiny. Có được sự nổi tiếng từ khi còn là một nữ idol, YoonA nhanh chóng được công chúng đón nhận ở vai trò là một diễn viên tiềm năng. Một số bộ phim nổi bật của YoonA như Khi nhà vua yêu, Mật danh K2, Lối thoát trên không, Big Mouth, Khách sạn vương giả,... .

2. IU

IU (16/5/1993), có tên thật là Lee Ji Eun, được biết đến là một trong những nữ ca sĩ solo thành công nhất trong làng giải trí Kpop. Cô được mệnh danh là “nữ hoàng nhạc số” vì mức độ phủ sóng trên các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến.