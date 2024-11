Top 5 cung hoàng đạo sống ích kỷ

Những cung hoàng đạo này thường có cái tôi lớn, luôn coi mình là "cái rốn" vụ trũ, ít khi để ý đến cảm nhận của những người xung quanh. Bảo Bình - Aquarius (20/01 - 18/02) Được cho là kẻ ích kỉ nhất trong 12 cung hoàng đạo, vì thế mà Bảo Bình thường chẳng cần biết xem tâm trạng của người khác ra làm sao để "đối nhân xử thế". Họ tỏ ra là một người khá khó hiểu, kì quái và cũng không mong người khác có thể hiểu được mình. Bảo Bình cũng chẳng có thời gian đâu để đi tìm hiểu người khác. Nếu có tỏ ra giận dỗi trách hờn gì Bảo Bình, thì rất tiếc, bạn sẽ chẳng bao giờ nhận được sự hỏi han quan tâm của họ đâu.

Song Tử - Gemini (21/05 - 20/06) Song Tử chính là kiểu người chỉ sống vì chính mình. Thật sự mà nói, Song Tử khá ích kỷ. Họ có thể làm tổn thương nhiều người chỉ để thỏa mãn những sở thích và thú vui của mình. Là một người có nội tâm phức tạp với những mâu thuẫn chồng chéo, khi ra quyết định Song Tử suy nghĩ khá lâu và cũng đắn đo rất nhiều. Tuy nhiên, cho tới cùng, họ vẫn chọn bản thân. Ví dụ như chuyện họ không thể chịu đựng được sự cô đơn, muốn được quan tâm mà luôn đi rắc thính khắp nơi, và làm tổn thương người yêu của họ cùng vô số con mồi khác. Những lúc như vậy, chính là khi ham muốn, khát vọng của họ vượt lên cả mặc cảm tội lỗi, hay những giới hạn về đạo đức. Xử Nữ - Virgo (23/08 - 22/09) Xử Nữ vốn rất nghiêm túc, luôn muốn công việc phải đạt hiệu quả cao nhất, cuộc sống phải cực kì hoàn hảo. Đã đặt ra yêu cầu cho chính mình, chòm sao này còn áp đặt lên người khác, mặc người ta phản đối hay không. Mỗi khi người khác mắc phải sai lầm, Xử Nữ ích kỷ sẽ nói đi nói lại không ngừng, chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện bao dung, bỏ qua. Tình trạng ấy khiến mọi người thấy chán nản, muốn chạy trốn.

Sư Tử - Leo (23/07 - 22/08) Nếu nói Sư Tử không để tâm đến cảm xúc của người khác thì cũng không hẳn. Tuy nhiên, do mất nhiều thời gian để tỏ sự quyền uy của mình nên chẳng còn mấy thời gian để quan tâm xem người khác nghĩ gì. Họ thường ra lệnh cho người khác mà chẳng cần biết là đối phương có thực sự mong muốn thực hiện hay không. Do bản tính thích lãnh đạo, nhưng lại quá chuyên quyền, nên Sư Tử thường bị mọi người nhận xét là người "lạm dụng quyền lực" và không quan tâm đến tâm trạng của người khác. Bọ Cạp - Scorpio (23/10 - 21/11) Theo tử vi 12 cung hoàng đạo, Bọ Cạp là cung hoàng đạo ích kỉ. Khi giải quyết công việc gì, họ cũng nghĩ đến mình trước tiên còn cảm xúc của người khác sẽ xếp sau. Khi trò chuyện với mọi người, Bọ Cạp sẽ chỉ tập trung nói về bản thân, chứ người khác làm gì họ chẳng mấy để tâm. Với tính cách này, đừng hi vọng Bọ Cạp sẽ bao dung và nếu có sự cố nào đó xảy ra, đó không phải lỗi của họ! * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo. Theo Giadinhxahoi