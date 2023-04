Top 5 bộ phim cổ trang Trung Quốc đáng chờ đợi sẽ lên sóng năm nay

4. An Lạc Truyện (Địch Lệ Nhiệt Ba – Cung Tuấn)

Được cải biên từ tiểu thuyết Đế Hoàng thư của Tinh Linh, xoay quanh Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba) vì gặp biến cố gia tộc khiến cô phải lưu lạc khắp nơi. Cho đến một ngày, An Lạc gặp được ân nhân cứu mạng - thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn) và trở thành người đồng hành cùng chàng. Nhờ vào tài đa mưu túc trí, nữ nhân họ Nhậm giúp Hàn Diệp phá giải các vụ án trong kinh và chiến đấu mang lại bình an cho bách tính. Sau này, vị thái tử giúp cô điều tra và rửa sạch hàm oan trong vụ án gia tộc năm xưa.

5. Ngọc Cốt Dao (Tiêu Chiến – Nhậm Mẫn)

Bắt nguồn từ tiểu thuyết Chu Nhan của nhà văn Thương Nguyệt kể về mối tình đầy sóng gió giữa vị thái tử Thời Ảnh (Tiêu Chiến) và nàng quận chúa Xích tộc – Chu Nhan (Nhậm Mẫn). Hai con người với tính cánh đối lập nhau dần khiến đối phương thay đổi và động lòng. Trải qua quá trình dài, nàng quận chúa với trái tim thuần khiết trở thành chấp niệm một đời của vị thái tử cao quý.