Top 4 thần tượng đoạt giải Nghệ thuật Baeksang

Im Yoon Ah (30/5/1990), được biết đến với nghệ danh YoonA , ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ Girls' Generation (SNSD) và được mệnh danh là center của "Nhóm nhạc nữ quốc dân". Bên cạnh sự nghiệp ca hát thành công vang dội, YoonA còn nắm giữ nhiều thành tích khủng về phim ảnh.

Năm 2008, YoonA đảm nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim truyền hình "You Are My Destiny" với vai diễn Jang Sae Byuk, nhận được sự công nhận rộng rãi khi đạt tỷ suất người xem lên tới 41,5%. Đây trở thành một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp giúp cô chiến thắng giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất cho mảng truyền hình trong Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 45.

Ngoài ra, cựu thành viên SNSD cũng nhận được giải Nữ diễn viên (Truyền hình) được yêu thích nhất cho You Are My Destiny và Cinderella Man, giải Nữ diễn viên (Điện ảnh) được yêu thích nhất cho phim điện ảnh Confidential Assignment.

2. Lee Junho