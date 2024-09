Top 4 mẫu xe máy phù hợp với học sinh, sinh viên không cần bằng lái

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 4 mẫu xe máy không cần bằng lái, phù hợp với lứa tuổi học sinh, sinh viên. Với thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi và dễ dàng sử dụng, những mẫu xe này sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời cho các bạn trẻ trên mọi cung đường. Những mẫu xe này không chỉ dành cho lứa tuổi học sinh, sinh viên, mà còn phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau nhờ vào thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và khả năng vận hành ổn định. Dưới đây là thông số kỹ thuật và đặc điểm của 4 mẫu xe máy xăng dưới 50cc và xe máy điện có công suất nhỏ đáng chú ý tại Việt Nam. 1. Xe ga Giorno Golden 50cc Dòng xe Giorno Golden 50cc được sử dụng đèn pha LED, không chỉ tăng cường khả năng chiếu sáng mà còn có độ bền cao, giúp tăng tính thẩm mỹ. Ảnh: www.xelananh.com Đèn trước còn có dải LED định vị khi xe khởi động, và hai đèn xi nhan trước được thiết kế tách biệt, dễ nhìn, giúp tăng độ an toàn khi di chuyển trong điều kiện sương mù hoặc mưa. Ảnh: www.xelananh.com Mẫu xe này sử dụng hệ thống phanh tang trống ở cả hai bánh trước và sau. Cùng với lốp không săm và vành đúc trên cả hai bánh. Ảnh: www.xelananh.com Xe sử dụng động cơ có dung tích 49,5cc, phù hợp cho học sinh hoặc người chưa có bằng lái. Vận tốc xe đạt khoảng 50-55 km/h, phù hợp cho việc di chuyển trong thành phố và thị trấn. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là khoảng 1,7 lít/100 km, rất tiết kiệm cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Ảnh: www.xelananh.com Ngoài ra, xe ga Giorno Golden còn được trang bị cốp sau rộng 18L, đủ chỗ để mũ bảo hiểm. Phía trước còn có ngăn chứa ngang thân xe, đủ để ví tiền hoặc điện thoại. Dung tích xi-lanh: 49.5cc Động cơ: 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí. Công suất tối đa: 4.5 mã lực tại 8,000 vòng/phút. Tiêu hao nhiên liệu: Khoảng 1.2 lít/100 km. Trọng lượng: 81 kg. Đặc điểm: Giorno Golden nổi bật với thiết kế cổ điển, nhỏ gọn, phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên là nữ đi học hằng ngày. Giá bán: Từ 20-22 triệu đồng. 2. SYM Elegant Sport 50cc Xe SYM Elegant Sport 50ccbản vành nan nổi bật với 4 đặc điểm: Thiết kế đẹp mắt, tiết kiệm nhiên liệu, động cơ bền bỉ, và tính năng đa dụng. Ảnh: https://thegioixedien.com.vn/ Xe có kích thước tổng thể là 1,910 mm chiều dài, 680 mm chiều rộng và 1,070 mm chiều cao. Ngoài ra với độ cao yên là 750 mm giúp mang lại sự thoải mái cho người lái, đặc biệt là đối với các bạn có chiều cao trung bình. Ảnh: https://thegioixedien.com.vn/ Độ cao này cho phép chân người lái dễ dàng tiếp đất khi dừng xe, tăng cường sự tự tin và kiểm soát khi điều khiển. Đồng thời, chiều cao yên 750 mm cũng giúp tạo tư thế ngồi thoải mái khi di chuyển nhiều tiếng đồng hồ. Ảnh: https://thegioixedien.com.vn/ Được trang bị động cơ 50 phân khối, xe hoạt động mượt mà với khả năng sang số nhẹ nhàng. Người điều khiển sẽ cảm nhận được sự êm ái và sức mạnh. Đặc biệt, SYM Elegant 50cc rất tiết kiệm nhiên liệu, với 1,8 lít xăng có thể di chuyển được 100 km. Dung tích xi-lanh: 49.5cc Động cơ: 4 kỳ, làm mát bằng không khí. Công suất tối đa: 3.6 mã lực tại 7,500 vòng/phút. Tiêu hao nhiên liệu: Khoảng 1.3 lít/100 km. Trọng lượng: 97 kg. Đặc điểm: Với giá thành hợp lý, SYM Elegant 50 là một trong những mẫu xe xăng dưới 50cc phổ biến nhất tại Việt Nam. Thiết kế nhỏ gọn, bền bỉ cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt, đây là lựa chọn tuyệt vời cho học sinh và những người mới tập lái là nam giới. Giá bán: Từ 18-20 triệu đồng. 3. Kymco Like 50cc Với chiều cao yên 760mm và kích thước tổng thể 1845mm x 685mm x 1125mm (dài x rộng x cao), xe tuy không quá nhỏ gọn nhưng vẫn mang lại cảm giác điều khiển dễ dàng. Những học sinh, sinh viên có vóc dáng nhỏ nhắn cũng hoàn toàn có thể sử dụng mà không gặp khó khăn. Ảnh: https://rollo.vn/ Phần đầu xe được thiết kế với mặt nạ bo tròn mềm mại, rất phù hợp với nữ học sinh. Đèn pha nhỏ gọn kết hợp công nghệ Led hiện đại mang đến ánh sáng trắng rõ ràng, dễ quan sát, đảm bảo an toàn khi di chuyển. Ảnh: https://rollo.vn/ Với dung tích xi lanh 49.5 cm³, xe phù hợp cho nhiều đối tượng, từ học sinh, sinh viên đến người cao tuổi. Động cơ của Kymco Like 50CC chạy êm ái và mượt mà. Đây là loại động cơ 4 kỳ, 1 xi-lanh, làm mát bằng không khí, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả. Ngoài ra, với dung tích xi lanh dưới 50cc, người sử dụng sẽ không cần có bằng lái. Dung tích xi-lanh: 49.5cc Động cơ: 4 kỳ, làm mát bằng không khí. Công suất tối đa: 3.5 mã lực tại 7,500 vòng/phút. Tiêu hao nhiên liệu: Khoảng 1.5 lít/100 km. Trọng lượng: 101 kg. Đặc điểm: Kymco Like 50 kết hợp giữa thiết kế hiện đại và hiệu suất vận hành tốt, đem lại sự tiện lợi cho người dùng. Xe có kiểu dáng thanh lịch và nhiều tiện ích, phù hợp cho cả học sinh nam và nữ. Giá bán: Từ 25 tới 27 triệu đồng. 4. VinFast Evo 200 Lite Chiếc xe máy điện Evo 200 Lite được trang bị pin LFP độc quyền của Vinfast với công suất 3500W, Evo 200 Lite cho phép bạn di chuyển lên đến 205 km chỉ với một lần sạc đầy, đặc biệt nếu bạn lái ở chế độ đơn và chỉ một người. Pin và động cơ củaEvo 200 Lite đều đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, đảm bảo khả năng vận hành ổn định ngay cả khi gặp nước ở độ sâu lên đến 0,5 mét trong vòng 30 phút. Với tính năng này, xe có thể dễ dàng thích ứng với nhiều điều kiện địa hình và thời tiết khác nhau. Với khả năng di chuyển lên đến 200 km, Evo 200 Lite sẽ đáp ứng hoàn hảo nhu cầu đi lại hàng ngày của bạn, từ việc đến trường, học thêm, cho đến những buổi cà phê hay dạo phố với bạn bè. Lối sống hiện đại của thế hệ GenZ luôn đòi hỏi sự linh hoạt. Xe trang bị động cơ với công suất đăng ký 1500W, nhưng thực tế có thể đạt tối đa 3450W, cho phép bạn dễ dàng chở hai người và vượt qua các đoạn đường dốc mà không gặp khó khăn. Tốc độ của xe hoàn toàn phù hợp cho việc di chuyển trong phố, đảm bảo sự an toàn cho học sinh cấp 3. Kiểu dáng xe lấy cảm hứng từ thiết kế vespa cổ điển nhưng đã được Vinfast cải tiến để tạo nên một phong cách riêng biệt. Phần đầu tay lái thanh thoát và sàn để chân rộng rãi, thoải mái cho người sử dụng. Dàn đèn LED của Evo 200 Lite không chỉ tạo vẻ ngoài bắt mắt mà còn cung cấp ánh sáng rõ nét và hiệu quả, đảm bảo người lái có thể nhìn thấy rõ mọi vật cản trên đường. Các đèn hậu và đèn xi nhan cũng được thiết kế sắc nét, giúp tăng cường độ nhận diện từ các phương tiện khác. Cốp xe rộng rãi với dung tích lên đến 22L, đủ sức chứa hai mũ bảo hiểm hoặc balo đựng laptop, rất tiện lợi cho học sinh trong việc bảo quản đồ đạc. Hệ thống giảm xóc êm ái giúp xe vận hành mượt mà trên nhiều loại địa hình. Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao: 1804mm x 683mm x 1127mm Chiều cao yên xe: 750mm Loại pin: Pin lithium LFP 48Ah Khả năng chở nặng: 130kg Quãng đường đi được: 200km mỗi lần sạc Trọng lượng xe: 97kg (bao gồm pin LFP) Sạc điện: Sạc 400W Thời gian sạc: 8 - 10 tiếng Hệ thống phanh: Phanh đĩa trước, phanh cơ sau Hệ thống giảm xóc: Giảm xóc trước ống lồng - giảm chấn thủy lực; giảm xóc sau dạng đôi - giảm chấn thủy lực Vành bánh xe: Thép đúc Phụ kiện đi kèm: Gương, sạc, định vị pin Lốp xe: Không săm Giá bán: Từ 18-20 triệu đồng.