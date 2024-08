Top 3 'ông bố' quái đản trong thế giới động vật

Chỉ cần nghi ngờ con non không phải con của mình, ngựa đực liền giết bỏ không thương tiếc. (Ảnh: Youtube.com).

Mối bận tâm lớn nhất của ngựa đực là huyết thống. Để di truyền gen, nó sẵn sàng dành tâm huyết cho ngựa con, những con đực sẽ trở thành đối thủ giành giật bạn tình với mình trong tương lai. Và, cũng vì di truyền gen, nó tàn bạo giết ngựa con không cùng huyết thống bằng cách thức độc ác nhất: Hạ sát bằng bạo lực ngay khi con non vừa ra đời.

Ngựa đực không có khả năng phân biệt dòng máu của con non, nên nó lựa chọn chiến thuật cực đoan nhất là “giết nhầm còn hơn bỏ sót”. Chỉ cần phát hiện ngựa cái nào có hành vi “lang chạ”, nó liền bằng mọi cách giết con non được sinh ra, bất kể con non đó là con của kẻ khác hay chính nó.

Đi tiểu lên trứng

Ếch phi tiêu dâu tây là loài ếch độc, sống ở các khu rừng nhiệt đới thuộc Trung - Nam Mỹ và trên một số đảo của Hawaii. Chúng thuộc loài ếch phi tiêu độc kích thước lớn, chiều dài cơ thể con trưởng thành từ 2,5 - 6cm, nổi tiếng kịch độc, từng được các thổ dân da đỏ lấy độc bôi lên đầu mũi tên làm vũ khí đi săn.