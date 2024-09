Top 15 xe đã qua sử dụng giảm giá mạnh nhất trong năm

Xu hướng khấu hao cho thấy xe điện (EV) mất giá nhanh hơn so với xe chạy bằng xăng. Xe điện mới vẫn đắt hơn xe sử dụng động cơ đốt trong, nhưng trên thị trường xe đã qua sử dụng, xe điện đang nhanh chóng trở thành mặt hàng có giá hời. Theo thống kê của iSeeCars, Tesla Model 3 đứng đầu danh sách 15 xe đã qua sử dụng có mức giảm giá lớn nhất, trong đó 6 trong 7 xe đầu tiên là xe điện. Dữ liệu từ iSeeCars cho thấy, Model 3 đã giảm trung bình 24,8% giá trị trong năm qua, khiến giá trung bình giảm 8.558 USD (khoảng 210,8 triệu đồng) so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 25.931 USD (khoảng 638,8 triệu đồng). Xe điện Niro của Kia cũng không kém cạnh, giá trị của xe đã giảm 21%, so với mức trung bình 4,8% của toàn bộ thị trường xe đã qua sử dụng, xuống còn 21.692 USD (khoảng 534,3 triệu đồng). Nissan Leaf (-20,2%), Hyundai Kona Electric (-18,5%) và Chevrolet Bolt EV (-18,3%) cũng không mấy khả quan, việc khấu hao của chúng đều giúp đảm bảo giá xe điện đã qua sử dụng giảm nhanh gấp 4 lần so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Tuy nhiên, điều thú vị cần lưu ý là Tesla Model S, một chiếc EV cũ hơn nhiều, chỉ lọt vào vị trí thứ 15 trong danh sách với mức giảm 13,4%, các mẫu SUV Model X và Model Y hoàn toàn không xuất hiện trong danh sách. Tesla Model 3 Nhưng xu hướng chung là EV mất giá nhiều hơn xe chạy động cơ đốt trong, theo iSeeCars báo cáo, và điều đó có nghĩa là giá EV trong một đến năm năm đã dao động từ 12,1% cao hơn giá xe chạy động cơ đốt trong đã qua sử dụng xuống 11,4% thấp hơn kể từ tháng 8/2023. Tuy nhiên, EV không phải là loại xe duy nhất bị mất giá một cách nhanh chóng. Maserati Levante đã xuất hiện giữa các EV trong danh sách, vươn lên vị trí thứ 3 với mức giảm giá 20,2% xuống mức trung bình là 43.710 USD (khoảng 1 tỷ đồng). Và vì giá mua ban đầu quá cao nên chênh lệch về giá theo năm giữa giá trị Levante hiện tại và giá trị năm ngoái là cao thứ 2 trong danh sách ở mức 11.086 USD (khoảng 273,1 triệu đồng). Về mặt này, nó chỉ bị đánh bại bởi Mercedes-AMG GT, với giá giảm 14,8%, ở mức 13.840 USD (khoảng 340,9 triệu đồng). Danh sách này chắc hẳn sẽ khiến JLR cảm thấy không thoải mái khi Range Rover Sport, Evoque và Velar của hãng này chiếm 3 vị trí đầu tiên sau sự bùng nổ của xe điện, vị trí cuối cùng cũng là Jaguar I-Pace của chính công ty này.