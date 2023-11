Top 12 mẫu mô tô nhanh nhất từng được chế tạo

Chiếc xe máy đầu tiên phá mốc 483 km/giờ là chiếc Silver Bird do Yamaha tài trợ do Don Vesco lái, đã lập kỷ lục hai chiều với tốc độ 489 km/giờ tại Bonneville Salt Flats vào năm 1975.

3. Easyriders Streamliner – 518 km/giờ

Kỷ lục của Vesco đã tồn tại 12 năm trước khi Dave Campos đưa một chiếc xe được tạp chí Easyriders tài trợ đạt tốc độ 518 km/giờ vào tháng 7 năm 1990. Để đạt được con số 518 km/giờ đầy ấn tượng, mẫu xe thậm chí đã bị hỏng tay lái vì lực ép khi di chuyển ở tốc độ cao quá lớn, khiến tay đua Campos bị ngã và hư hỏng nặng chiếc xe. Chưa dừng lại ở đó, lần thứ hai, bánh xe bị lỗi đã gây hư hỏng nặng đến mức chủ sở hữu phải mất ba ngày để sửa chữa.

2. BUB Seven – 591 km/giờ

Vào giữa những năm 2000, cuộc cạnh tranh giành kỷ lục chiếc xe mô tô có tốc độ tối đa lớn nhất bắt đầu nóng lên trở lại khi hai đối thủ “không đội trời chung” liên tục giằng co ngôi vương bảng xếp hạng trong suốt vài năm. BUB Seven, do Chris Carr lái, lần đầu tiên phá vỡ rào cản 563 km/giờ vào năm 2006 và tiếp tục cải thiện tốc độ đó cho đến năm 2009 khi anh đạt được kỷ lục hai chiều 591 km/giờ. Điều thú vị là BUB Seven được thiết kế dựa trên hình dạng của một con cá hồi, bởi nhà thiết kế nhận ra khả năng bơi nhanh trong nước mà ít bị tác động bởi lực nâng hoặc lực cản của loài động vật này.

1. Top 1 Oil Ack Attack - 605 km/giờ

Hiện tại, người giữ Kỷ lục Guinness Thế giới cho chiếc mô tô nhanh nhất từng được sản xuất vẫn là chiếc Ack Attack do Top 1 Oil tài trợ. Kể từ năm 2006, nhóm thiết kế của Ack Attack đã nỗ lực hết mình để đánh bại kỷ lục do BUB Seven thiết lập. Trước khi chiễm chệ ở vị trí nhất bảng với thành tích như hiện tại, Ack Attack từng lập kỷ lục 579 km/giờ vào năm 2008 trước khi bị đánh bại một lần nữa ngay sau đó bởi BUB Seven. Vào tháng 9 năm 2010, chiếc máy bay tinh giản Ack Attack do Rocky Robinson lái đã đạt tốc độ cao nhất là 605 km/giờ. Cho đến nay, nó vẫn là chiếc mô tô nhanh nhất từng được chế tạo. Ngoài ra, kỷ lục 13 năm cũng là một trong những kỷ lục tồn tại lâu nhất cho đến nay.

Theo VOV