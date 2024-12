Top 10 xe đã qua sử dụng tốt nhất năm 2024 có giá dưới 20.000 USD

Theo Consumer Reports, những chiếc xe ô tô, SUV và xe tải đã qua sử dụng này hoạt động tốt trong các bài kiểm tra đường bộ và vẫn cung cấp độ tin cậy và giá trị hàng đầu hiện nay. Ngày càng có nhiều người chuyển sang thị trường xe đã qua sử dụng, họ tìm kiếm một mẫu xe đáng tin cậy với ngoại hình còn khá mới mà không tốn kém. Sau nhiều năm lập danh sách 10 mẫu xe mới, Consumer Reports đang áp dụng các nguyên tắc tương tự để xác định các lựa chọn tốt nhất trong số các xe cũ, tập trung nhiều hơn vào giá trị. Danh sách "Những chiếc xe đã qua sử dụng tốt nhất của năm" bao gồm những chiếc xe có hiệu suất tốt trong các bài kiểm tra đường bộ khi mới, có độ tin cậy trên mức trung bình trong các cuộc khảo sát trong nhiều năm và hiện đang đề xuất một mức giá tốt. Điều này có nghĩa là một số xe được đề xuất có thể không phải là xe tốt nhất trong phân khúc của chúng khi mới, nhưng khấu hao khiến chúng hấp dẫn hơn so với các đối thủ của mình trên thị trường xe đã qua sử dụng. Theo Consumer Reports, hai năm cuối của một thế hệ xe thường là những năm mà người mua nên lựa chọn. Điều này là do thực tế các nhà sản xuất ô tô có xu hướng cải tiến các phương tiện và hợp lý hóa sản xuất của họ trong suốt vòng đời của chúng. Danh sách 10 xe hàng đầu bao gồm các phân khúc khác nhau (xe sedan, xe SUV, xe tải, xe thể thao) nằm trong phạm vi giá mục tiêu. Toyota chiếm ba vị trí, tiếp theo là Mazda và Hyundai/Kia với hai vị trí mỗi hãng. Dưới đây là bản tóm tắt về các loại xe đã qua sử dụng được đề xuất, bao gồm phạm vi giá hiện tại và ưu điểm mạnh nhất của chúng. 1. Dưới 10.000 USD (khoảng 248,6 triệu đồng) – Chevrolet Cruze (2016-2019) Phạm vi giá: 7.300 USD – 9.700 USD (khoảng 181,5 triệu đến 241,1 triệu đồng) Ưu điểm: Thoải mái khi lái, nội thất tương đối rộng rãi, công suất mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu 2. Dưới 15.000 USD (khoảng 372,9 triệu đồng) – Hyundai Elantra (2017-2020) Phạm vi giá: 10.750 USD – 15.175 USD (khoảng 267,3 triệu đến 377,2 triệu đồng) Ưu điểm: Điều khiển thân thiện với người dùng, ghế sau rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu 3. SUV Dưới 15.000 USD (khoảng 372,9 triệu đồng) – Honda HR-V (2016-2022) Phạm vi giá: 13.375 USD – 16.725 USD (khoảng 332,5 triệu đến 415,7 triệu đồng) Ưu điểm: Tính ứng dụng cao, cabin rộng rãi, ghế sau gập/lật, khả năng xử lý nhạy bén, tiết kiệm nhiên liệu 4. Hybrid Dưới 20.000 USD (khoảng 497,2 triệu đồng) – Toyota Corolla Hybrid (2020-2024) Phạm vi giá: 17.150 USD – 22.000 USD (khoảng 426,3 triệu đến 546,9 triệu đồng) Ưu điểm: Tiết kiệm nhiên liệu, độ tin cậy cao, tiêu chuẩn an toàn cao với nhiều tính năng 5. SUV dưới 20.000 USD (khoảng 497,2 triệu đồng) – Kia Sportage (2017-2022) Phạm vi giá: 16.500 USD – 22.075 USD (khoảng 410,2 triệu đến 548,8 triệu đồng) Ưu điểm: Kiểu dáng độc đáo, hệ thống truyền động tinh tế, khả năng xử lý thể thao, cabin rộng rãi 6. SUV lai dưới 20.000 USD (khoảng 497,2 triệu đồng) – Toyota RAV4 Hybrid (2016-2018) Phạm vi giá: 16.250 USD – 21.275 USD (khoảng 403,9 triệu đến 528,9 triệu đồng) Ưu điểm: Tăng tốc mạnh mẽ, cabin yên tĩnh, lái êm ái, các tính năng an toàn đa dạng 7. SUV 3 hàng ghế dưới 20.000 USD (khoảng 497,2 triệu đồng) – Mazda CX-9 (2016-2023) Phạm vi giá: 17.075 USD – 23.625 USD (khoảng 424,4 triệu đến 587,3 triệu đồng) Ưu điểm: Khả năng xử lý, tay lái chính xác, động cơ phản ứng nhanh, độ tin cậy cao 8. SUV hạng sang dưới 20.000 USD (khoảng 497,2 triệu đồng) – Buick Envision (2016-2020) Phạm vi giá: 16.650 USD – 21.725 USD (khoảng 413,9 triệu đến 540 triệu đồng) Ưu điểm: Dễ dàng tiếp cận, điều khiển đơn giản, thông tin giải trí hấp dẫn, chi phí bảo dưỡng/sửa chữa thấp 9. Xe bán tải dưới 20.000 USD (khoảng 497,2 triệu đồng) – Toyota Tacoma (2005-2015) Phạm vi giá: 14.825 USD – 21.875 USD (khoảng 368,5 triệu đến 543,8 triệu đồng) Ưu điểm: Độ tin cậy cao, khả năng kéo và vượt địa hình ấn tượng, hệ dẫn động 4 bánh sẵn sàng cho đường mòn, động cơ V6 mạnh mẽ 10. Xe thể thao dưới 20.000 USD (khoảng 497,2 triệu đồng) – Mazda MX-5 Miata (2016-2024) Phạm vi giá: 15.275 USD – 21.250 USD (khoảng 379,7 triệu đến 528,2 triệu đồng) Ưu điểm: Tay lái chính xác, khả năng xử lý tuyệt vời, độ tin cậy cao, tiết kiệm nhiên liệu.