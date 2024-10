Từ xa xưa kim cương đã được mệnh danh là nữ hoàng của các loại đá quý. Nó là biểu tượng của sự xa hoa và quyền quý của tầng lớp thượng lưu. Cùng Jemmia chiêm ngưỡng những Top 10 viên kim cương đắt nhất thế giới hiện nay qua bài viết dưới đây nhé. Viên kim cương đắt nhất thế giới Koh-i-noor: 10 – 13 tỷ bảng Anh Thông tin của viên kim cương Koh-i-noor: Trọng lượng: 105,6 cara (21,12 g). Màu sắc: Trắng D. Chủ sở hữu hiện nay: British Crown Jewels tại Hoàng gia Anh. Koh I Noor là viên kim cương đắt nhất thế giới hiện nay có kích thước lớn kỷ lục. Nó nặng tới 793 carat khi chưa được cắt gọt và gia công. Song tính đến nay, trọng lượng của nó chỉ còn 105.6 carat (tương ứng khoảng 21.6g). Koh I Noor được tìm thấy tại khu mỏ Golconda ở vùng Andhra Pradesh của Ấn Độ vào năm 1306. Viên kim cương đã từng thuộc sở hữu của nhiều vương triều giống như một chiến lợi phẩm sau từ các trận chiến. Mãi đến năm 1849, theo hiệp ước Lahore thì nó được hoàng gia Anh mua lại. Viên kim cương Koh I Noor được gắn trên vương miện của nữ hoàng Anh và đem trưng bày tại tháp Luân Đôn. Viên kim cương Koh I Noor được gắn trên vương miện của nữ hoàng Anh Viên kim cương Cullinan: 2 tỷ USD Thông tin của viên kim cương Cullinan: Trọng lượng: 3.106,75 cara (621,350 g). Màu sắc: Gần như không màu. Chủ sở hữu hiện nay: Bộ sưu tập hoàng gia (I và II) và Charles III (III–IX). Viên kim cương Cullinan được khai thác vào năm 1905. Đây viên kim cương thô lớn nhất từng được tìm thấy. Nó được tặng cho Vua Edward VII của Anh vào năm 1907. Cullinan được cắt thành 9 viên kim cương lớn và 96 viên kim cương nhỏ hơn bởi các thợ kim hoàn người Hà Lan Joseph Asscher. Viên kim cương lớn nhất, Cullinan I, nặng 530,2 carat và được gắn vào vương miện của Nữ hoàng Mary. Viên kim cương Cullinan II, nặng 317,9 carat, được gắn vào vương miện Imperial State Crown của Nữ hoàng Elizabeth II. Các viên kim cương Cullinan khác được sử dụng để trang trí nhiều đồ trang sức của hoàng gia Anh. Các viên kim cương Cullinan được sử dụng để trang trí nhiều đồ trang sức của hoàng gia Anh Viên kim cương The Hope: 350 triệu USD Thông tin của viên kim cương The Hope: Trọng lượng: 45,52 cara (9,104 g). Màu sắc: Xanh biển hơi xám tối huyền bí (GIA). Chủ sở hữu hiện nay: Smithsonian Institution. Nằm trong danh sách những viên kim cương đắt nhất thế giới, The Hope nổi tiếng với vẻ đẹp ma mị, chứa đựng nhiều điều bí ẩn. The Hope không thuộc sở hữu của bất cứ cá nhân nào. Hiện tại, viên kim cương này đang được lưu giữ tại viện bảo tàng Smithsonian ở bang Washington DC (Mỹ). Tuy nhiên, có nhiều lời đồn đại về Hope là một viên kim cương bị nguyền rủa. Bất cứ ai sở hữu nó đều gặp phải tai ương. Lý do là vì những chủ nhân của viên kim cương The Hope trước đây có người thì bị sát hại, người thì tự sát và có cả những người vướng vào vòng lao lý. Viên kim cương The Hope đang được lưu giữ tại viện bảo tàng Smithsonian ở bang Washington DC Viên kim cương Centenary Diamond: 100 triệu USD Thông tin của viên kim cương Centenary Diamond: Trọng lượng: 273.85 cara (54.770 g). Màu sắc: Trắng D hoàn hảo. Chủ sở hữu hiện nay: Chưa xác định. Viên kim cương Centenary được khai thác tại mỏ Premier ở Nam Phi vào năm 1986. Nó được đặt tên để kỷ niệm 100 năm thành lập tập đoàn De Beers, công ty khai thác kim cương lớn nhất thế giới. Centenary được cắt và mài giũa trong 3 năm bởi các thợ kim hoàn bậc thầy của De Beers. Năm 2010, viên kim cương Centenary được bán cho một nhà sưu tập tư nhân trong một cuộc đấu giá bí mật nên đến bây giờ vẫn chưa xác định được chủ sở hữu của nó. Viên kim cương Centenary Diamond có màu trắng hoàn hảo Viên kim cương Pink Star: 71,2 triệu USD Thông tin của viên kim cương Pink Star: Trọng lượng: 59,6 carat (sau khi cắt). Màu sắc: Hồng sống động (Fancy Vivid Pink) Chủ sở hữu hiện nay: Chưa xác định. Viên kim cương Pink Star được khai thác tại mỏ De Beers ở Nam Phi vào năm 1999. Viên kim cương này được cắt và mài giũa trong 2 năm bởi các thợ kim hoàn bậc thầy của De Beers. Năm 2013, Pink Star được bán cho một nhà sưu tập tư nhân tại Hồng Kông với giá 71,2 triệu USD. Thời bấy giờ, nó trở thành viên kim cương cắt giác đắt nhất từng được bán. Viên kim cương Pink Star mang trong mình màu hồng sống động Viên kim cương Regent: 61 triệu USD Thông tin của viên kim cương Regent: Trọng lượng: 140.64 carats (28.128 g). Màu sắc: Trắng. Chủ sở hữu hiện nay: Được trưng bày tại bảo tàng Louvre (Pháp). Viên kim cương Regent, được phát hiện vào năm 1698. Nó là một trong những viên kim cương trắng tinh khiết nhất. Theo truyền thuyết, viên kim cương Regent được một nô lệ tìm thấy tại mỏ Kollur và sau đó bị một thuyền trưởng người Anh chiếm đoạt. Viên kim cương này đã từng thuộc sở hữu của nhiều nhân vật nổi tiếng, bao gồm các công tước, nữ hoàng và vua chúa, trước khi nó được chuyển đến bảo tàng Louvre ở Paris vào năm 1887. Regent là một trong những viên kim cương trắng tinh khiết nhất Viên kim cương Oppenheimer Blue: 50.6 triệu USD Thông tin của viên kim cương Oppenheimer Blue: Trọng lượng: 14.62 carats (2.924 g). Màu sắc: Xanh sống động ( Fancy Vivid Blue). Chủ sở hữu hiện nay: Chưa xác định. Theo ước tính, chỉ có 1% trong tổng số các viên kim cương xanh được GIA phân loại đạt cấp màu “Fancy Vivid Blue” (xanh sống động). Oppenheimer Blue Diamond là viên nổi bật nhất trong số đó. Kích thước carat ấn tượng cùng sắc xanh rực rỡ của viên đá Oppenheimer Blue đã khiến giá trị của nó tăng vọt. Ban đầu, viên kim cương này thuộc sở hữu của Sir Philip Oppenheimer nhưng đã được đưa ra bán đấu giá vào năm 2016. Viên kim cương Lesedi La Rona: 53 triệu USD Thông tin của viên kim cương Lesedi La Rona: Trọng lượng: 1.111 carats (222.2 g). Màu sắc: Trắng. Chủ sở hữu hiện nay: Graff. Viên kim cương Lesedi La Rona được phát hiện vào ngày 16 tháng 11 năm 2015 tại mỏ Karowe ở Botswana bởi công ty Lucara Diamond Corp. Tên Lesedi La Rona có ý nghĩa là “Ánh sáng của chúng ta” trong ngôn ngữ Tswana (ngôn ngữ chính thức của Botswana). Lesedi La Rona đã được đưa ra đấu giá tại nhà đấu giá Sotheby’s ở London vào tháng 6 năm 2016 nhưng không bán được vì không đạt được mức giá tối thiểu. Sau đó, vào tháng 9 năm 2017, công ty kim cương Graff đã mua lại viên kim cương này với giá 53 triệu USD. Viên kim cương Lesedi La Rona có ý nghĩa là “Ánh sáng của chúng ta” trong ngôn ngữ Tswana Viên kim cương The Winston Pink Legacy: 50,4 triệu USD Thông tin của viên kim cương The Winston Pink Legacy:. Trọng lượng: 18.96 carats (3.792 g). Màu sắc: Màu hồng sống động ( Fancy Vivid Pink). Chủ sở hữu hiện nay: Harry Winston. Viên kim cương Pink Legacy là một trong những viên kim cương hồng đắt nhất thế giới . Vào tháng 11 năm 2018, Pink Legacy được nhà đấu giá Christie’s bán tại Geneva. Viên kim cương này đã được thương hiệu thời trang Harry Winston mua lại với giá 50.4 triệu USD, thiết lập mức giá kỷ lục cho một viên kim cương hồng ở mức giá trên mỗi carat. Sau khi mua lại, Harry Winston đã đổi tên viên kim cương này thành “The Winston Pink Legacy”. Viên kim cương Pink Legacy là một trong những viên kim cương màu hồng nổi bật nhất trên thế giới Viên kim cương Blue Moon of Josephine: 48,4 triệu USD Thông tin của viên kim cương Blue Moon of Josephine: Trọng lượng: 12.03 carats (2.406 g). Màu sắc: Màu xanh sống động (Fancy Vivid Blue). Chủ sở hữu hiện nay: Joseph Lau. Viên kim cương Blue Moon of Josephine là một trong những viên kim cương xanh nổi tiếng nhất thế giới. Blue Moon of Josephine được phân loại là “Fancy Vivid Blue”. Đây là cấp màu cao nhất cho kim cương xanh, thể hiện sắc xanh sống động và rực rỡ nhất. Joseph Lau đã mua viên kim cương này tại một cuộc đấu giá của Sotheby’s ở Geneva vào tháng 11 năm 2015 với giá 48,4 triệu USD. Sau đó, Lau đã đổi tên viên kim cương này thành “Blue Moon of Josephine” để tặng cho con gái của mình. Viên kim cương Blue Moon of Josephine có giá trị lên đến 48,4 triệu USD Trên đây là Top 10 viên kim cương đắt nhất thế giới mà Jemmia đã đề cập. Nếu có thắc mắc về thông tin các viên kim cương trên, hãy bình luận bên dưới để chúng tôi giải đáp cho bạn nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Nguồn: MXH