Top 10 SUV phù hợp cho tài xế mới lái

Toyota Highlander 2023

Theo Consumer Reports, Toyota Highlander có các tính năng an toàn tốt hơn mức trung bình trong ngành, mang lại cảm giác lái thoải mái, tiết kiệm nhiên liệu mà vẫn rộng rãi cho không gian chở hàng.

Vị trí ngồi cao mang lại tầm nhìn tốt, phù hợp cho những người mới lái xe. Chiếc SUV này cũng dễ dàng bảo dưỡng, vì tổ chức dữ liệu về sửa chữa xe hơi RepairPal đánh giá nó ở mức điểm 4/5 khi xét đến độ tin cậy.

Acura MDX 2023

Acura MDX là một chiếc SUV rất phù hợp dành cho thanh thiếu niên và những người mua xe lần đầu nhờ các tính năng hỗ trợ người lái hiện đại. Bắt đầu từ mức giá 50.745 USD, MDX 2023 vượt trội về mặt an toàn. Chiếc xe được Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (IIHS) đánh giá là "Lựa chọn an toàn hàng đầu".

MDX đạt tiêu chuẩn với phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống giữ làn đường và giám sát điểm mù. Nếu khách hàng nâng cấp, sử dụng gói Technology thì xe sẽ sở hữu thêm các tính năng khác như cảm biến đỗ xe và cần gạt nước tự động có cảm biến mưa, giúp việc lái xe trở nên dễ dàng đối với những tài xế mới và thanh thiếu niên.

Toyota RAV4 2022