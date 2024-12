Top 10 phim ngoại doanh thu cao nhất phòng vé Việt năm 2024

Tổng doanh thu 10 phim này đạt khoảng 1.262 tỷ đồng, tương đương khoảng 25% đến 28% tổng doanh thu phòng vé năm nay tính đến 24/12, gồm 5 phim từ Mỹ, 5 phim từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Theo thống kê của hai nền tảng Box Office Vietnam và Box Office Mojo, 10 phim nước ngoài có doanh thu cao nhất năm 2024 tại Việt Nam gồm 5 phim từ Mỹ và 5 phim châu Á, từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Phần lớn các phim đều dẫn đầu ở phòng vé nội địa và nhiều thị trường quốc tế khác. Phim đạt doanh thu lớn nhất là "Exhuma: Quật mộ trùng ma" (Hàn Quốc). Hai phim mới từ thương hiệu "Conan" và "Doraemon" phần lớn không có gì đặc biệt hoặc đột phá so với các phần trước, nhưng đều được coi là những lựa chọn đủ thú vị và an toàn để ra rạp. Thống kê cũng cho thấy một số phim "đinh" của thị trường Bắc Mỹ và có doanh số tốt trên trường quốc tế lại có thể đạt thành tích khiêm tốn hơn khi đến Việt Nam. Các phim như "Deadpool & Wolverine" và "Những mảnh ghép cảm xúc 2" (Inside Out 2) là tác phẩm nắm giữ top 2 doanh thu toàn cầu, nhưng thua doanh số hai phim Thái Lan "Tee Yod 2" và "Gia tài của ngoại" khi được chiếu tại phòng vé Việt.