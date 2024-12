Top 10 ô tô điện tốt nhất năm 2024

Dưới đây là top 10 mẫu xe điện tốt nhất năm 2024 theo bình chọn của tạp chí Autocar. Một số trong đó đang bán tại Việt Nam như Porsche Taycan, Mercedes-Benz EQS SUV hay Rolls-Royce Spectre. Volkswagen ID. Buzz Với kích thước nằm giữa dòng van cỡ lớn và cỡ trung, Volkswagen ID Buzz mang đến không gian thoải mái cho gia đình nhưng vẫn giữ được tính linh hoạt khi di chuyển trong đô thị. Hãng xe Đức còn cung cấp phiên bản trục cơ sở kéo dài cho phép chở 7 người mà vẫn có không gian để đồ thoải mái. Volkswagen ID Buzz bản tiêu chuẩn được trang bị một mô-tơ điện, pin lithium-ion 79 kWh cho phạm vi di chuyển 430 km. Điểm hạn chế của mẫu minivan thuần điện này là thiết kế hoài cổ không dành cho số đông. Ngoài ra, giá khởi điểm của xe cũng khá cao, ở mức từ 59.995 USD (khoảng 1,53 tỷ đồng). Autocar cho Volkswagen ID. Buzz điểm số 4/5. MG4 EV Tương tự như các mẫu xe đến từ Trung Quốc khác, điểm mạnh của MG4 EV là mức giá cạnh tranh. Theo đó tại Anh, phiên bản thấp nhất của xe có giá dưới 27.000 Bảng (khoảng 863 triệu đồng). Ngoài ra, MG4 EV được cung cấp nhiều tùy chọn pin 51kWh, 64kWh và 77kWh để khách hàng lựa chọn theo nhu cầu. Tầm vận hành dao động từ 350-520km tùy cấu hình. Theo Autocar, MG4 EV có một khung gầm cân bằng tốt, hệ dẫn động cầu sau cho khả năng vận hành khá thú vị. Nội thất rộng rãi nhưng vật liệu chưa cho cảm giác chắc chắn. Dẫu vậy, đây vẫn được đánh giá là một mẫu xe điện phổ thông đáng thử với điểm trung bình 4/5. Mercedes-Benz EQS SUV Là dòng xe điện hạng sang, Mercedes-Benz EQS SUV mang đến cảm giác êm ái và yên tĩnh trên mọi hành trình. Xe xử lý gần như hoàn toàn mọi tiếng ồn dội từ mặt đường và lốp, kết hợp cùng hệ thống treo khí nén đem lại trải nghiệm thoải mái cho các hành khách. Tuy nhiên theo Autocar, nội thất của Mercedes-Benz EQS SUV có phần chưa tương xứng với giá xe và hệ thống phanh cần cải thiện. Mẫu xe điện này được đánh giá điểm 4/5. Tại Việt Nam, Mercedes-Benz EQS SUV có giá 4,999 tỷ đồng. Dacia Spring Dacia Spring là một trong những chiếc ô tô điện rẻ nhất tại châu Âu với giá khởi điểm dưới 15.000 Bảng (khoảng 480 triệu đồng). Dù giá thấp nhưng mẫu xe nhỏ gọn này sở hữu lượng trang bị đủ dùng cùng phạm vi hoạt động 225 km phù hợp cho nhu đầu di chuyển trong đô thị. Ngược lại, người dùng sẽ phải đánh đổi bằng tốc độ sạc chậm, ghế lái thiếu khả năng điều chỉnh và tiếng ồn lọt vào xe nhiều. Dacia Spring được chấm điểm 4/5. Tesla Model 3 Tesla Model 3 được đánh giá có cảm giác lái nhanh nhạy và phấn khích với thời gian tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 4,4 giây. Phạm vi hoạt động đã được cải thiện ở phiên bản nâng cấp 2024, dao động từ 553-630 km tùy phiên bản. Tại Anh, Tesla Model 3 có giá khởi điểm khá cạnh tranh, ở mức khoảng 40.000 Bảng (khoảng 1,28 tỷ đồng). Dẫu vậy, Autocar cho biết các tính năng công nghệ của xe hoạt động chưa ổn định, bao gồm cả chế độ tự lái. Điểm số mà chuyên trang này dành cho Model 3 là 4/5. Rolls-Royce Spectre Rolls-Royce Spectre được coi là cái tên hàng đầu trong phân khúc xe điện siêu sang hiện nay. Mẫu xe này là sự kết hợp của khả năng vận hành êm ái, cách âm tốt và cảm giác lái độc đáo. Điểm khác biệt của Spectre so với phần còn lại là thiết kế cao cấp và tinh tế đặc trưng của thương hiệu Rolls-Royce. Điểm trừ duy nhất của mẫu xe này là phạm vi vận hành thực tế không cao. Autocar cho Rolls-Royce Spectre điểm đánh giá 4,5/5. Tại Việt Nam, mẫu coupe thuần điện của hãng xe Anh quốc có mức giá khởi điểm từ 17,99 tỷ đồng. Porsche Taycan Theo Autocar, Porsche Taycan có khả năng kiểm soát thân xe tốt cùng khả năng phản hồi mượt mà trong các khúc cua. Với động cơ điện mạnh mẽ, phiên bản Turbo S có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây. Với cấu hình pin lớn, Taycan đạt phạm vi hoạt động khoảng 680 km theo chuẩn WLTP. Mặc dù không gian hàng ghế thứ hai không quá rộng nhưng điều này dường như không quá quan trọng với một mẫu xe điện thể thao. Porsche Taycan được đánh giá 4,5/5 điểm. Volkswagen ID. 7 Là mẫu sedan điện đầu tiên của Volkswagen, ID. 7 được trang bị động cơ công suất 278 mã lực cho khả năng xử lý đủ mượt và linh hoạt. Đi kèm là pin 86kWh cho quãng đường di chuyển hơn 640 km mỗi lần sạc, hỗ trợ sạc nhanh 200kW. Với phạm vi hoạt động tốt cùng một không gian rộng rãi ở cả hai hàng ghế và khoang hành lý, Volkswagen ID. 7 được đánh giá là lựa chọn tốt cho những ai muốn tìm một chiếc xe điện êm ái có thể đi đường dài. Autocar đánh giá mẫu xe này 4,5/5 điểm. Hyundai Ioniq 5 N Là một mẫu xe điện mang thiên hướng thể thao, Hyundai Ioniq 5 N được trang bị hai động cơ tạo ra tối đa 640 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm ở chế độ Boost. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,4 giây cùng hệ thống giả lập âm thanh động cơ đốt trong, hứa hẹn đem lại cảm giác lái phấn khích. Theo Hyundai, xe được trang bị pin 84kWh cho phép di chuyển 447 km mỗi lần sạc. Con số thực tế có thể thấp hơn do kích thước xe lớn với trọng lượng 2,2 tấn. Autocar đánh giá Hyundai Ioniq 5 N với điểm số 4,5/5. Cupra Born Cupra Born được đánh giá là sự kết hợp hoàn hảo giữa kích thước, tính thực dụng và hiệu suất. Xe có khung gầm MEB dùng chung với Volkswagen ID. 3; hệ dẫn động cầu sau; động cơ cho công suất đủ tốt khi đi đường trường mà vẫn đảm bảo hiệu suất nhiên liệu. Ở phiên bản cao cấp Born VZ, xe có công suất 317 mã lực và mô-men xoắn 545 Nm, thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong 5,7 giây. Với phạm vi di chuyển thực tế khoảng 354 km mỗi lần sạc, Cupra Born được coi là sự lựa chọn hàng đầu cho người mới sử dụng xe điện. Nhược điểm của mẫu xe này là tính năng cân bằng điện tử can thiệp nhiều khi vận hành, hệ thống thông tin giải trí chưa tốt và giá cao. Tại Anh, Cupra Born có giá từ 34.535 Bảng (khoảng 1,1 tỷ đồng), khá cao so với một mẫu xe nhỏ tương đương SUV cỡ B. Autocar dành cho Cupra Born điểm số 4,5/5. Lê Tuấn