Top 10 ô tô đã qua sử dụng tốt nhất năm 2024

Dưới đây là tổng hợp 10 mẫu ô tô đã qua sử dụng tốt nhất và đáng mua nhất năm 2024 theo bình chọn của tạp chí Topspeed, với đa số là xe Nhật Bản. Hyundai Elantra 2019 Hyundai Elantra được đánh giá là một mẫu xe thực dụng và đáng mua với giá bán đã qua sử dụng ở mức 15.217 USD. Mẫu xe này mới được cập nhật vào năm 2019 với thiết kế khá hiện đại cùng nội thất rộng rãi. Xe được trang bị động cơ 2.0L, bốn xi-lanh tạo ra công suất 147 mã lực. Con số này không quá nhiều nhưng đủ dùng và giúp tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, Elantra 2019 còn có nhiều tính năng an toàn tiêu chuẩn như cảnh báo va chạm phía trước và hỗ trợ giữ làn đường. Nissan Sentra 2020 Nissan Sentra 2020 là sự kết hợp giữa thiết kế mới mẻ cùng các tính năng thông minh và hiệu suất tốt trên một chiếc sedan nhỏ gọn. Nội thất của xe cũng ghi điểm với nhiều tiện ích và công nghệ bao gồm màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Dưới nắp ca-pô là động cơ bốn xi-lanh 2.0L cho khả năng tăng tốc mượt mà và hiệu suất nhiên liệu lý tưởng. Tương tự như Hyundai Elantra 2019, Nissan Sentra 2020 được đánh giá là sự lựa chọn tốt khi mua cũ với giá ở mức 15.431 USD. Mazda 3 2020 Mazda 3 có hai kiểu dáng hatchback hoặc sedan để phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng. Nhưng dù chọn bản nào, xe vẫn sẽ có thiết kế thời trang và nội thất tốt với vật liệu chất lượng cao. Mazda 3 được trang bị động cơ SKYACTIV 2.5L phản hồi nhanh, cung cấp công suất 186 mã lực và cũng tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe này được đánh giá là sự kết hợp tốt giữa tính thẩm mỹ, tính thực dụng và thể thao trong một chiếc xe nhỏ gọn. Toyota Corolla 2020 Dù đã ra mắt được 4 năm nhưng thiết kế của Toyota Corolla 2020 vẫn khá hợp thời với lưới tản nhiệt lớn phía trước kết hợp với cặp đèn pha táo bạo. Bên trong xe có màn hình cảm ứng 7 inch tiêu chuẩn có kết nối Apple CarPlay/Android Auto và tích hợp trợ lý ảo Amazon Alexa. Toyota Corolla 2020 được trang bị động cơ 1.8L công suất 139 mã lực kết hợp với hộp số CVT. Chiếc sedan nhỏ gọn này cũng có các tính năng an toàn tiêu chuẩn như kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo chệch làn đường. Dù không mang lại trải nghiệm lái thú vị, nhưng Toyota Corolla 2020 được đánh giá một trong những chiếc xe đáng tin cậy nhất. Honda Civic 2020 Honda Civic luôn là cái tên đáng chú ý trong phân khúc xe sedan nhỏ gọn. Với giá mua cũ dưới 20.000 USD, mẫu Civic 2020 sở hữu động cơ tăng áp 1.5L cho công suất 174 mã lực, hứa hẹn cho cảm giác lái phấn khích hơn so với các đối thủ. Bên trong, Civic 2020 có cabin đủ rộng cho 5 hành khách ngồi thoải mái, màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ Apple Carplay/Android Auto và nhiều ngăn để đồ. Xe cũng trang bị nhiều tính năng an toàn tiêu chuẩn gồm 6 túi khí, cảm biến đỗ xe trước, camera lùi, hỗ trợ ổn định thân xe, hỗ trợ phanh tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và đèn cảnh báo phanh khẩn cấp. Mazda MX-5 Miata 2019 Mazda MX-5 Miata là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm một mẫu xe thể thao mui trần đã qua sử dụng. Xe sở hữu động cơ 2.0L mạnh 181 mã lực, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Hệ thống lái phản ứng nhanh và hệ thống treo của xe hứa hẹn sẽ làm hài lòng các vị khách muốn có trải nghiệm lái xe thể thao. Điểm cần cân nhắc của xe có lẽ nằm ở việc chỉ có 2 chỗ và cốp khá nhỏ, không quá phù hợp để lái hàng ngày. Toyota Camry 2020 Ở phân khúc sedan cỡ trung, Toyota Camry 2020 là một lựa chọn đáng tin cậy. Mẫu xe này cung cấp không gian cabin thoải mái cho 5 người. Nội thất của xe khá sang trọng, được trang trí bằng vải cho các bản thấp và da cho các bản cao. Ngoài ra, Camry 2020 còn được trang bị nhiều tính năng công nghệ tiên tiến, như hệ thống thông tin giải trí sử dụng phần mềm Entune 3.0 của Toyota, đi kèm với hệ thống âm thanh JBL tùy chọn. Nhìn chung, Toyota Camry 2020 không quá hào nhoáng nhưng tính thực dụng, độ tin cậy cùng mức giá mua cũ khoảng 20.000 USD biến nó trở thành một trong những mẫu xe cũ đáng mua nhất. Cadillac CT4 2020 Khác với những mẫu xe Nhật, Cadillac CT4 2020 mang lại cảm giác của một chiếc sedan hạng sang. Xe sở hữu cabin tinh tế, công nghệ tiên tiến, được trang bị đầy đủ các vật liệu cao cấp. Khả năng vận hành của CT4 2020 cũng khá ấn tượng với động cơ 2.0L tăng áp mạnh 237 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau/4 bánh. Mẫu xe này được đánh giá là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm một chiếc sedan cỡ trung cá tính và mạnh về hiệu suất. Honda Accord 2021 So với mẫu xe cùng nhà là Civic, Honda Accord sở hữu cabin rộng rãi hơn. Xe cũng có nhiều tính năng an toàn và công nghệ, bao gồm màn hình thông tin giải trí 8 inch với Apple CarPlay/Android Auto, cũng như cảnh báo chệch làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng. Accord được cung cấp hai tùy chọn động cơ, đầu tiên là máy xăng turbo 1.5L cơ bản giúp tiết kiệm nhiên liệu. Lựa chọn khác là động cơ turbo 2.0L với công suất 252 mã lực cho cảm giác lái thú vị hơn. Nhưng dù là phiên bản nào, Honda Accord 2021 cũng mang lại sự thực dụng và độ tin cậy cần thiết trên một mẫu sedan Nhật Bản. Acura TLX 2021 Acura TLX 2021 nổi bật với khả năng vận hành thể thao động cơ 2.0L tăng áp sản sinh 272 mã lực. Kết hợp với hộp số tự động 10 cấp mang lại trải nghiệm lái phấn khích trên mọi cung đường. Không chỉ có vẻ ngoài bóng bẩy, TLX còn ghi điểm với không gian bên trong được thiết kế tinh tế, bọc da và các vật liệu mềm mại cao cấp. Ngoài ra, xe còn có đầy đủ các tính năng công nghệ hiện đại như màn hình thông tin giải trí 10,2 inch, ghế trước chỉnh điện 16 hướng, HUD, đèn viền nội thất 24 màu. Theo Topspeed, Acura TLX 2021 là sự lựa chọn đáng cân nhắc nhất cho những ai đang tìm kiếm một chiếc sedan hạng sang với ngân sách không vượt quá 30.000 USD. Lê Tuấn