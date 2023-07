Top 10 nam tài tử U50 Hàn Quốc bị 'lãng quên' bởi thời gian

Jo In Sung là một trong những mỹ nam hàng đầu của xứ Hàn. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m88 cùng vẻ ngoài nam tính. 8X được lòng đồng nghiệp bởi tính cách đĩnh đạc, thân thiện và luôn giữ đời tư sạch.

Kể từ khi công khai hẹn hò với sao nữ duy nhất Kim Min Hee, đến nay Jo In Sung vẫn cô đơn lẻ bóng và dường như chưa từng yêu thêm ai khác từ sau khi chia tay bạn gái cũ.

4. Jang Hyuk (1976)

Với vẻ ngoài quyến rũ khó cưỡng, Jang Hyuk không chỉ nổi tiếng tại Hàn Quốc, người đàn ông này còn lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất phim tiếng tăm ở nước ngoài.

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1997, Jang Hyuk nỗ lực vươn lên từ những vai phụ trong các bộ phim như Model, Zzang (The Best) cho đến vai chính trong Volcano High hay Thank You, thắng lớn tại phòng vé vào thời điểm bấy giờ.

5. Won Bin

Mọt phim Hàn không ai là chưa từng nghe đến cái tên Won Bin, "Nam thần của các nam thần", danh xưng được chính công chúng Hàn Quốc ưu ái đặt cho. Won Bin chính là nam tài tử đời đầu của Kbiz. Từ khi ra mắt, 'đệ nhất mỹ nam' chưa từng bị ai vượt mặt về khoản nhan sắc cho đến tận bây giờ.