Tổng Thư ký Quốc hội: "Bà con đoàn kết để bảo vệ sự bình yên của buôn làng"

Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu chia sẻ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh được củng cố, tuy nhiên, ngày 11/6, một nhóm người bất ngờ ập vào trụ sở dùng các loại vũ khí tấn công, gây thiệt hại về người và một số tài sản.

"Sau sự việc, được sự quan tâm của các cấp từ Trung ương đến địa phương đồng lòng, chung sức khắc phục thiệt hại, mọi hoạt động của xã và cuộc sống của bà con nhân dân trở lại bình thường. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được ổn định, các dân tộc càng đoàn kết và gắn bó với nhau hơn, chung tay xây dựng xã nhà phát triển", ông Tuấn nhấn mạnh.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trao tặng kinh phí xây dựng hội trường thôn tại xã Ea Tiêu (Ảnh: Thúy Diễm).

Bên cạnh đó, dù có những khó khăn nhất định, nhưng cán bộ và bà con các dân tộc trong xã đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Đời sống vật chất, đời sống tinh thần của bà con nhân dân trong các thôn, buôn từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn được khởi sắc, tình hình an ninh chính trị được ổn định, các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn và đi vào hoạt động có nề nếp.

Cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết