Tổng thống Trump ra tay, liệu TikTok có được cứu?

Tổng thống đắc cử Donald Trump yêu cầu Tòa án tối cao Mỹ tạm dừng luật cấm TikTok nếu công ty mẹ Trung Quốc không thoái vốn. Theo luật có hiệu lực từ ngày 19/1/2025, ứng dụng TikTok sẽ bị cấm tại Mỹ nếu không thoái hết vốn Trung Quốc. Một ngày sau đó là lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Tổng thống đắc cử Donald Trump muốn tòa án cho ông thêm thời gian tìm giải pháp xử lý vụ việc với TikTok. Ảnh: Shutterstock Ngày 27/12, ông Trump đã nộp hồ sơ lên Tòa án tối cao và cho rằng tòa án nên cho ông thêm thời gian sau khi nhậm chức để “tìm kiếm giải pháp đàm phán” cho tranh chấp. Theo Tổng thống đắc cử, lệnh cấm TikTok sẽ làm dấy lên những lo ngại về tự do ngôn luận. Ông Trump nói sẽ tìm giải pháp “cứu” TikTok trong khi vẫn giải quyết được những lo ngại an ninh quốc gia mà chính phủ đặt ra. Ông không nêu chi tiết về loại giải pháp hay cần trì hoãn lệnh cấm trong bao lâu. Tòa án tối cao sẽ nghe lập trường của hai bên vào ngày 10/1/2025, hơn một tuần trước khi luật có hiệu lực. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố TikTok đặt ra mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng. Theo Tổng chưởng lý Mỹ Elizabeth Prelogar, nền tảng thu thập dữ liệu nhạy cảm của hàng chục triệu người Mỹ. Trong khi đó, TikTok lập luận: “Lịch sử và tiền lệ cho thấy ngay cả khi an ninh quốc gia bị đe dọa, lệnh cấm ngôn là giải pháp cuối cùng của Quốc hội”. Ông Trump từng ủng hộ lệnh cấm TikTok trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên nhưng bây giờ đã thay đổi giọng điệu. Trong tháng này, ông nói dành “một chỗ ấm áp” trong tim cho ứng dụng của Trung Quốc vì nó giúp ông có được lá phiếu của các cử tri trẻ tuổi. Ông cũng gặp CEO TikTok Shou Zi Chew tại tư dinh. Khi luật có hiệu lực, lập trường của ông Trump có thể ảnh hưởng đến cách thực thi. Bộ Tư pháp Mỹ chịu trách nhiệm thực thi luật nhưng với tư cách Tổng thống, ông Trump có quyền phê duyệt bất kỳ đề xuất thoái vốn nào. Hồ sơ mà ông trình lên hôm 27/12 cho thấy ông đồng tình với các lập luận do TikTok trình bày. Luật có thể “tạo ra một tiền lệ toàn cầu nguy hiểm bằng cách thực hiện quyền lực đặc biệt để đóng cửa toàn bộ nền tảng truyền thông xã hội dựa trên những lo ngại về phát biểu không được ưa chuộng trên nền tảng đó", trích từ hồ sơ của ông Trump. TikTok có hơn 170 triệu người dùng tại Mỹ. (Theo Bloomberg)