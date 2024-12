Tổng thống Trump dành ‘một chỗ ấm áp’ trong tim cho TikTok

Khi được hỏi về luật cấm TikTok nếu ByteDance không thoái vốn, Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết ông dành ‘một chỗ ấm áp’ trong tim cho ứng dụng này. Ngày 16/12, TikTok đề nghị Tòa án Tối cao chặn đạo luật cho phép cấm ứng dụng này nếu công ty mẹ ByteDance không thoái vốn. Luật đã được Tổng thống Joe Biden ký và có hiệu lực từ ngày 19/1/2025, một ngày trước khi ông Donald Trump nhậm chức. Ông Donald Trump cho rằng một phần chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2024 là nhờ TikTok. Ảnh: Bloomberg Đạo luật Bảo vệ người Mỹ trước các ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát yêu cầu ByteDance phải bán TikTok cho một người mua Mỹ nếu không muốn bị cấm. TikTok cho rằng luật vi phạm quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất. "Đạo luật sẽ đóng cửa một trong những nền tảng ngôn luận phổ biến nhất của Mỹ một ngày trước lễ nhậm chức tổng thống", các luật sư của TikTok viết trong hồ sơ tòa án. TikTok đề nghị Tòa án Tối cao hành động trước ngày 6/1/2025. Nếu Tòa án Tối cao tạm thời ngăn chặn luật, vụ việc sẽ được xem xét và đưa ra phán quyết cuối cùng trong vòng vài tháng. Nếu không, luật có hiệu lực như dự kiến. Ngoài TikTok, còn có 8 người dùng cá nhân và một tổ chức nộp đơn lên tòa án, nói rằng luật vi phạm quyền tự do ngôn luận của họ và cấm TikTok sẽ hủy hoại sinh kế, cộng đồng. TikTok ra mắt tại Mỹ vào năm 2018 và ngày càng trở nên phổ biến, hiện có 170 triệu người dùng trong nước. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng muốn cấm TikTok nhưng không thành công. Hiện tại, dường như quan điểm của cựu Tổng thống với ứng dụng đã thay đổi. Khi được hỏi về luật trong cuộc họp báo ngày 16/12, ông nói dành “một chỗ ấm áp” trong tim cho TikTok. Ông cũng cho rằng một phần chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là nhờ sử dụng TikTok. Theo nguồn tin của NBC News, ông Trump còn dự kiến gặp CEO TikTok Shou Zi Chew tại nhà riêng ở Mar-a-Lago, Florida cùng ngày. (Theo NBC News)