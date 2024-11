Tổng thống Putin phê chuẩn hiệp ước liên minh Nga - Triều Tiên

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hoàn tất việc phê chuẩn hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Triều Tiên mà ông và nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã ký hồi tháng 6. Tổng thống Nga và nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ảnh: Sputnik Hãng Tass và RT đưa tin, hiệp ước được ký tại thủ đô Bình Nhưỡng vào 19/6/2024 khi ông Putin có chuyến thăm Triều Tiên. Hạ viện Nga đã nhất trí thông qua văn bản này vào tháng trước và Thượng viện cũng có động thái tương tự vào ngày 6/11. Tổng thống Putin đã đóng dấu chấp thuận vào hôm qua (9/11). Hiệp ước đối tác toàn diện sẽ chính thức có hiệu lực sau khi Nga và Triều Tiên trao đổi các văn kiện phê chuẩn và không có giới hạn về thời gian. Lời mở đầu của hiệp ước nêu rõ, văn bản này đáp ứng các lợi ích cơ bản của người dân Nga và Triều Tiên và góp phần đảm bảo hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực và toàn cầu. Hiệp ước bao gồm các cam kết của Nga và Triều Tiên về việc hỗ trợ lẫn nhau, gồm cả hỗ trợ quân sự trong trường hợp một trong hai bên bị tấn công vũ trang. Theo thỏa thuận do ông Putin và Kim Jong Un ký kết, hai nước sẽ "hợp tác với nhau để đảm bảo hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực và quốc tế". Văn bản này có một điều khoản nêu rõ "nếu một trong hai bên bị bất kỳ quốc gia nào hay một số quốc gia tấn công và thấy mình trong tình trạng chiến tranh, bên còn lại sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự cũng như hỗ trợ khác bằng mọi cách theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc gia". Nga và Triều Tiên cũng cam kết không ký bất kỳ thỏa thuận nào với các bên thứ ba nhằm chống lại chủ quyền, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự do lựa chọn và sự phát triển của các hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa cũng như các lợi ích quan trọng khác của nhau. Ngoài ra, hai nước cũng cam kết không áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nhau. Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui hồi đầu tháng này tuyên bố rằng Bình Nhưỡng sẽ ủng hộ Moscow trong cuộc xung đột với Kiev miễn là cần thiết, và Triều Tiên không nghi ngờ gì về việc chiến thắng cuối cùng thuộc về Nga.