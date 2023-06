Tổng thống Putin nói quân đội Nga đã ngăn chặn cuộc nội chiến

“Các bạn đã bảo vệ hiến pháp, cuộc sống, an ninh và tự do của công dân chúng ta. Các bạn đã cứu Tổ quốc khỏi những biến động, các bạn thực sự đã ngăn chặn cuộc nội chiến”, RIA Novosti dẫn lời Tổng thống Putin phát biểu trước khoảng 2.500 thành viên lực lượng an ninh, Vệ binh Quốc gia và quân đội Nga tại quảng trường Điện Kremlin, hôm nay (27/6).