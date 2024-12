Tổng thống Hàn Quốc: Tôi sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố sẽ chiến đấu "cho đến phút cuối cùng" khi ông đang đối mặt với nguy cơ bị luận tội sau lệnh thiết quân luật. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (Ảnh: AFP). "Tôi sẽ chiến đấu cùng người dân cho đến phút cuối cùng", Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm 12/12. Tổng thống Yoon tuyên bố ông sẽ "không trốn tránh trách nhiệm pháp lý và chính trị liên quan đến tuyên bố thiết quân luật". Tổng thống Yoon khẳng định ông đã sử dụng quyền lực tổng thống của mình để tuyên bố thiết quân luật "để bảo vệ quốc gia và bình thường hóa các vấn đề nhà nước" chống lại phe đối lập đã làm tê liệt chính phủ. Ông gọi đó là "phán quyết chính trị được cân nhắc kỹ lưỡng". "Cho dù tôi bị luận tội hay điều tra, tôi sẽ đối đầu một cách công bằng", ông tuyên bố. Sự nghiệp chính trị của Tổng thống Yoon trở nên bấp bênh sau khi ông bất ngờ ban bố lệnh thiết quân luật đêm 3/12 với lý do ngăn chặn các hành động chống phá nhà nước của phe đối lập. Tổng thống Yoon hôm 7/12 đã xin lỗi toàn dân trên truyền hình quốc gia, và cam kết không trốn tránh nghĩa vụ pháp lý liên quan đến sự việc này. Ông đã thoát nguy cơ bị luận tội khi quốc hội bỏ phiếu lần đầu hôm 7/12 do hầu hết thành viên đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền tẩy chay phiên bỏ phiếu. Tuy nhiên, phe đối lập chưa từ bỏ nỗ lực này. Lãnh đạo PPP Lee Jae-myung cho biết, cuộc bỏ phiếu lần hai sẽ diễn ra vào ngày 14/12 tới. Quốc hội Hàn Quốc hôm 10/12 đã thông qua nghị quyết kêu gọi bắt giữ khẩn cấp Tổng thống Yoon và một số quan chức cấp cao, đồng thời thông qua dự luật bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra cáo buộc chống lại ông. Vào ngày 11/12, cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành khám xét văn phòng tổng thống. Đây là một phần trong cuộc điều tra về lệnh thiết quân luật do Tổng thống Yoon ban hành. Tổng thống Yoon được cho là không có mặt trong tòa nhà văn phòng tổng thống khi các nhà điều tra đến để thu thập tài liệu liên quan. Liên quan đến lệnh thiết quân luật, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ khẩn cấp hàng loạt quan chức cấp cao. Cơ quan điều tra chống tham nhũng Hàn Quốc tuyên bố sẽ bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol nếu các điều kiện được đáp ứng. "Nếu điều kiện cho phép, chúng tôi sẽ tiến hành bắt giữ khẩn cấp hoặc bắt giữ dựa trên lệnh của tòa án. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể", ông Oh Dong-woon, người đứng đầu Cơ quan Điều tra Tham nhũng Hàn Quốc (CIO), cho biết trong một cuộc họp của ủy ban lập pháp quốc hội hôm 11/12. "Chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và chúng tôi sẽ xem xét vấn đề bắt giữ", ông Oh nói thêm, đồng thời cho biết trước tiên phải tuân theo các thủ tục. Trước đó, ông Oh xác nhận ông đã đề nghị một lệnh cấm đi lại đối với Tổng thống Yoon Suk-yeol. Đảng Dân chủ đối lập gọi việc áp đặt thiết quân luật của Tổng thống Yoon là "vi hiến, nổi loạn bất hợp pháp hoặc đảo chính". Họ đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát đối với ít nhất 9 người, trong đó có Tổng thống Yoon, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, về cáo buộc nổi loạn. Theo hiến pháp Hàn Quốc, tổng thống được hưởng quyền miễn trừ truy tố, nhưng điều này không áp dụng đối với cáo buộc nổi loạn hoặc phản quốc.