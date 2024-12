Tổng thống Hàn Quốc ban bố thiết quân luật ngay trong đêm, giới giải trí lao đao

Hàn Quốc bất ngờ ban bố thiết quân luật. Các công ty giải trí lớn và thần tượng được yêu cầu hủy lịch trình từ ngày 4/12. Tối 3/12, Ten Asia đưa tin các lễ hội và sự kiện tại Hàn Quốc đang được xem xét bị hủy bỏ khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật vào chiều muộn cùng ngày. Nhiều người trong ngành giải trí nước này dự đoán rằng có thể concert cuối năm khó tổ chức và nhận định đây là tin xấu nhất của showbiz Hàn từ đầu năm tới nay.

Nhiều công ty giải trí ở Hàn Quốc được yêu cầu tạm dừng các lịch trình từ ngày 4/12 do Tổng thống bất ngờ ban bố thiết quân luật. Ten Asia cho hay các nghệ sĩ từ các công ty giải trí lớn được yêu cầu không đến sự kiện bắt đầu từ ngày mai (4/12), bởi đây là tình trạng khẩn cấp, rất khó để tổ chức các lễ hội hoặc sự kiện địa phương khi thiết quân luật được ban bố. Một quan chức trong ngành cho biết lịch trình đã bị hủy bỏ và nói: “Chúng tôi không biết mình có thể gặp phải những rắc rối gì nếu tổ chức sự kiện trong tình trạng thiết quân luật. Việc hủy bỏ các sự kiện, lễ hội do chính quyền địa phương tổ chức ​​là điều khó tránh khỏi". Đại diện của một công ty giải trí lên tiếng: “Chúng tôi đang xem xét tình hình thực tế. Đây là tình huống rất khẩn cấp”. "Về nguyên tắc, những sự kiện thu hút đông người, chẳng hạn như buổi hòa nhạc cuối năm, không bị áp dụng thiết quân luật vì không liên quan đến quyền tự do hội họp, hiệp hội chính trị. Tuy nhiên không loại trừ khả năng bị hủy vì có thể dẫn tới hỗn loạn..." - Ten Asia viết. Concert của ca sĩ Dua Lipa tại Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 4/12 nhưng khả năng diễn ra còn bỏ ngỏ. Theo Yonhap, Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật, cáo buộc phe đối lập làm tê liệt chính phủ bằng "các hoạt động chống nhà nước âm mưu nổi loạn". "Việc thiết quân luật nhằm mục đích loại bỏ các lực lượng ủng hộ Triều Tiên, và bảo vệ trật tự tự do theo hiến pháp", Tổng thống Yoon cho biết chiều 3/12, trong bài phát biểu trên truyền hình. Theo Tiền Phong