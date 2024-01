Tổng hợp tin bóng đá ngày 21/01/2024: Ronaldo bị Ligue 1 'đáp trả'

AS Roma khởi đầu như mơ sau thời Mourinho

Nguyên nhân là do các CĐV Udinese đã liên tục hô vang những khẩu hiệu miệt thị sắc tộc đối với Maignan. Sau đó, Maignan và các cầu thủ AC Milan đã cùng nhau rời sân. Trọng tài chính cho dừng trận đấu và cố gắng thuyết phục các cầu thủ Milan trở lại. Sau 10 phút họ chấp nhận chơi tiếp và trận đấu diễn ra cho tới hết giờ mà không có thêm gián đoạn nào. Chung cuộc, AC Milan thắng trận với tỷ số 3-2.

Dưới thời HLV mới, AS Roma đã có khởi đầu hoàn hảo khi giành chiến thắng 2-1 trước Hellas Verona tại vòng vòng 21 Serie A.

Trên sân Olimpico, HLV De Rossi chỉ cần chờ 19 phút để chứng kiến đội nhà ghi bàn đầu tiên. Stephan El Shaarawy đột phá bên cánh trái, trước khi tung ra đường căng ngang kiến tạo để Romelu Lukaku dứt điểm cận thành. Ít phút sau, El Shaarawy tiếp tục kiến tạo để Lorenzo Pellegrini lập công, nhân đôi cách biệt tỷ số cho đội chủ nhà.

HLV De Rossi đem về chiến thắng cho AS Roma ngay trong trận đầu tiên dẫn dắt đội bóng (Ảnh: AS Roma)

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Hellas Verona vùng lên mạnh mẽ để tìm bàn gỡ. Nỗ lực của các vị khách được đền đáp với bàn thắng của Michael Folorunsho ở phút 76. Tỷ số 2-1 được AS Roma duy trì đến hết trận. Hiện, AS Roma có 32 điểm, kém 2 điểm so với Fiorentina - đội đứng thứ 4 trên BXH. Cơ hội để đội bóng thủ đô nuôi hy vọng dự Champions League đã được thắp lên.

Man City ra quyết định với De Bruyne

Theo tờ Mirror, Man City chuẩn bị đưa ra một thỏa thuận mới cho tiền vệ ngôi sao Kevin De Bruyne trong bối cảnh có sự quan tâm từ các câu lạc bộ ở Saudi Pro League.

Man City đang chuẩn bị bản hợp đồng mới dành cho Kevin De Bruyne (Ảnh: Getty)

De Bruyne được cho là có thể kiếm được hơn 1 triệu Bảng mỗi tuần nếu anh gia nhập một câu lạc bộ Ả Rập Xê Út vào mùa giải tới nhưng The Cityzens được cho là đang lên kế hoạch đề nghị cho anh một hợp đồng mới có thể giữ anh ở lại câu lạc bộ cho đến năm 2026.