Tổng hợp tin bóng đá ngày 17/02/2024: Neymar được khuyên giải nghệ vì tăng cân

Neymar được khuyên giải nghệ vì tăng cân

Neymar trở lại sân tập của CLB Al Hilal, để thực hiện các bài tập cá nhân như một phần của quá trình phục hồi. Tiền đạo 32 tuổi gây chú ý khi để lộ vòng hai lớn hơn bình thường và những bước đi nặng nề. Ngay lập tức, siêu sao người Brazil trở thành mục tiêu châm chọc của CĐV.

Trên mạng xã hội X, các cổ động viên đã để lại các bình luận như: "Đây là Neymar ư?", "Neymar nên nghỉ thi đấu và tập trung vào việc cưỡi ngựa". Có người đặt câu hỏi chuyện gì đã xảy ra với Neymar trong thời gian điều trị chấn thương. Một CĐV còn đặt ảnh Neymar cạnh Ronaldo De Lima và đặt câu hỏi về các huyền thoại bóng đá Brazi. Khi còn thi đấu đỉnh cao, nhà vô địch World Cup 1994 và 2002 cũng sa sút do tăng cân.

Xem thêm: Neymar bị chê thừa cân ở Saudi Arabia

Modric nổi giận vì không được thi đấu

Relevo tiết lộ Luka Modric bất mãn khi trở thành "người thừa" ở Real Madrid lúc này. Ba tháng qua, ngôi sao sinh năm 1985 chỉ đá chính có 4 trận cho "Los Blancos".

Ở cuộc đối đầu Leipzig tại lượt đi vòng 16 đội Champions League, cầu thủ người Croatia ngồi dự bị cả trận và không được ra sân thi đấu phút nào. Tiền vệ sinh năm 1985 cảm thấy bị HLV Carlo Ancelotti "nuốt lời", sau lời hứa hẹn ở thời điểm gia hạn hợp đồng.

Modric không còn được HLV Ancelotti đánh giá cao (Ảnh: Getty)

Với bối cảnh hiện tại, Modric gần như chia tay Real vào cuối mùa, thời điểm hợp đồng hiện tại hết hạn. Mùa hè 2023, Modric từng từ chối nhiều lời đề nghị từ Saudi Pro League và MLS để tiếp tục gắn bó với Real. Tuy nhiên, khi mùa giải năm nay trôi qua được 2/3 chặng đường, Modric cảm thấy thất vọng vì ít được ra sân thi đấu.

Đội hình MU đắt nhất thế giới