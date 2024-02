Tổng hợp tin bóng đá ngày 14/02/2024: Mourinho bị phạt nặng tại Tây Ban Nha

Trong nhóm cầu thủ trẻ này có ngôi sao đang lên Lee Kang-in, người đang khoác áo PSG. Chỉ vài giây sau cuộc xô xát, các đồng đội khác đã lao vào can ngăn. Nhưng Son bị trật khớp ngón tay phải và phải băng bó ngón trỏ và ngón giữa ở trận gặp Jordan.

Mourinho gặp nhiều trắc trở trong thời gian gần đây. Ngoài rắc rối về thuế, vị chiến lược gia này vừa bị AS Roma sa thải sau chuỗi thành tích không tốt. Mối quan hệ giữa ông và một số cầu thủ của đội bóng Italy cũng được cho là rạn nứt và góp phần dẫn đến việc "Người Đặc Biệt" phải ra đi.

Vi phạm của vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha diễn ra trong giai đoạn 2010-2012, đó là thời điểm ông dẫn dắt Real Madrid. Năm 2018, nhà cầm quân này từng bị phạt hơn 570 nghìn euro và phải đóng thêm khoản phí gần 900 nghìn euro do rắc rối liên quan đến thuế thu nhập cá nhân.

LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) cho biết đúng là Son trật khớp tay từ vụ việc này. Đội đã báo cáo sự việc về cho liên đoàn, nhưng họ chỉ công khai thông tin sau khi truyền thông Anh phanh phui.

Mbappe sẵn sàng gia nhập Arsenal Theo The Independent, Mbappe hoàn toàn có thể gia nhập Arsenal. Thời gian gần đây, cầu thủ người Pháp được đồn đoán chuyển đến Real để kiếm thử thách mới. Tuy nhiên, phía Mbappe không hài lòng với lời đề nghị hiện tại của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nên mọi thỏa thuận vẫn chưa đạt được. Mbappe được cho là sẽ gia nhập Arsenal (Ảnh: Getty) Hiện tại, có rất nhiều sự quan tâm dành cho siêu sao 25 tuổi. The Independent khẳng định Mbappe sẵn sàng gia nhập Pháo thủ vì cảm thấy việc đi theo con đường sự nghiệp của thần tượng người Pháp, Thierry Henry là “hấp dẫn”. Tuy nhiên, để ký hợp đồng với Mbappe thì Arsenal phải phá vỡ cơ cấu tiền lương. HLV Thomas Tuchel dẫn dắt Barca Mundo Deportivo đưa tin người diện của Tuchel đã gửi lời đề nghị đến Barcelona và nhấn mạnh rằng vị huấn luyện viên người Đức sẽ có cơ hội cao để có được vị trí này vì những gì ông thể hiện khi cùng Chelsea vô địch Champions League. Được biết Laporta là một người ngưỡng mộ phong cách huấn luyện của Tuchel và đã muốn có ông để thay thế Ronald Koeman vào năm 2021. Tuchel được cho là muốn đến Barca (Ảnhh: Internet) Thomas Tuchel hiện là HLV trưởng của Bayern Munich và đang phải đối mặt với nhiều căng thẳng tại đây do thành tích yếu kém trong mùa giai năm nay. Xem thêm: Barca đón luôn nhà vô địch Champions League thay thế Xavi Real giành thắng lợi nhọc nhằn trong ngày trở lại Cúp C1

Real Madrid đã trải qua 1 trận đấu thực sự khó khăn trên đất Đức với đối thủ khó chịu RB Leipzig ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Suốt cả hiệp 1 của trận đấu, cả 2 đội bóng đều chơi chặt chẽ và tham dò đối phương.

Sang hiệp 2, đội khách bất ngờ vượt lên dẫn trước sau pha bàn thắng của tiền đạo trẻ Brahim Diaz. Sau bàn thua bất ngờ, các cầu thủ Leipzig đã chơi với tốc độ cao hơn, nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt ở những phút thi đấu còn lại. Tuy nhiên, các cầu thủ đều không thể tận dụng cơ hội.

Cả Real và Leipzig đều chơi chắc chắn và chậm trong trận này (Ảnh: Getty)

Chung cuộc, Real giành thắng lợi nhọc nhằn với tỷ số 1-0 trên sân khách, hoàn thành mục tiêu và lợi thế trước khi trận lượt về diễn ra tại Santiago Bernabeu.