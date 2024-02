Tổng hợp tin bóng đá ngày 09/02/2024:Ronaldo đáp trả người hâm mộ bằng hành vi khiếm nhã

Cho rằng Messi gian dối về chấn thương để không phải ra sân, bà Regina Ip - thành viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông - đề nghị siêu sao này không trở lại xứ Cảng thơm. Bà Ip viết trên mạng xã hội X: "Đừng bao giờ cho Messi trở lại Hồng Kông. Những lối gian dối và lừa đảo của Messi thật bẩn thỉu. Người Hong Kong ghét Messi, Inter Miami và cả bàn tay vô hình ở phía sau họ khiến họ cố tình bỏ qua Hồng Kông". Messi đang nhận phải phản ứng dữ dội tại Hồng Kông (Ảnh: Internet) Inter Miami có chuyến du đấu trước mùa giải mới. Tuy nhiên, có vẻ như đội bóng áo Hồng Đen không thể đáp ứng hết được sự kỳ vọng của người hâm mộ, đặc biệt là trong trận đấu giữa Inter Miami và Hồng Kông khi không có sự góp mặt của Messi. Mọi thứ càng đi xa hơn sau khi siêu sao người Argentina vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Vissel Kobe của Nhật Bản ba ngày sau đó. Huyền thoại MU ám chỉ các CLB Italy dùng doping Chia sẻ trong chương trình Stick To Football, khi so sánh giữa bóng đá và các môn thể thao thường gặp vấn nạn doping như đua xe đạp, huyền thoại Gary Neville của MU nghi ngờ các CLB Italy mà mình từng đối đầu những năm 2000 sử dụng doping. Ông nói: "Tôi vẫn nhớ như in một vài ký ức. Tôi nghĩ có một vài đội chúng tôi từng đối đầu không trong sạch... Khi ra sân đối đầu một vài CLB Italy, tôi nghĩ có gì đó không đúng. Tôi xin lỗi vì nghi ngờ như vậy. Nhưng tôi biết một vài cầu thủ khác vào thập niên 2000 cũng nghĩ như tôi". Gary Neville cho rằng bản thân nghi ngờ các CLB tại Italy dùng doping (Ảnh: PA) Ông từng đối đầu Inter Milan, AC Milan, Juventus, Fiorentina, AS Roma và Lazio khi thi đấu cho "Quỷ đỏ" dưới sự chỉ đạo của cựu HLV Sir Alex Ferguson. Quan điểm của Neville được đồng đội cũ Roy Keane ủng hộ. Xem thêm: Neville ám chỉ các CLB Italy dùng doping PSG xác nhận rời khỏi sân Parc des Princes Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi xác nhận với truyền thông đã thất bại trong việc mua lại sân Parc des Princes từ thành phố Paris, ông nói: "Chúng tôi biết mình muốn gì, chúng tôi đã lãng phí nhiều năm trong việc hỏi mua sân Parc des Princes. Mọi chuyện kết thúc rồi. Chúng tôi sẽ bước tiếp mà không còn Parc des Princes bên cạnh". PSG đã chơi tại từ năm 1974. Nhưng hội đồng thành phố Paris khẳng định SVĐ này là một di sản của thành phố. Vì vậy, PSG sẽ buộc phải xây SVĐ của riêng mình, sau khi quyết định không chuyển tới sân Stade de France, sân vận động quốc gia của Pháp. PSG buộc phải rời khỏi SVĐ Parc des Princes (Ảnh: Internet) Trước đó, PSG muốn mua đứt Parc des Princes để có thể tăng sức chứa từ 48.000 lên khoảng 60.000 chỗ ngồi. Nhà vô địch Ligue 1 hiện có thỏa thuận gắn bó với sân đấu này đến cuối năm 2043. Tuy nhiên, từ giờ họ sẽ bắt đầu tìm kiếm một ngôi nhà mới.

Điều kiện duy nhất để Sancho ở lại MU

Theo Football Insider, Sancho có thể trở lại MU với một điều kiện duy nhất là HLV Ten Hag bị sa thải. Chiến lược gia người Hà Lan vẫn chưa ký hợp đồng mới với câu lạc bộ sau một mùa giải bất ổn, ông sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải 2024/25. Trong khi đó, Sancho vẫn còn hợp đồng đến năm 2026. Ban lãnh đạo sẽ không đưa ra quyết định về tương lai của Sancho cho đến mùa hè vì họ coi vấn đề này gắn liền với tương lai của HLV Ten Hag.

Sancho vẫn còn cơ hội ở lại MU (Ảnh: Getty)

Ten Hag đã loại Sancho khỏi đội hình từ hồi tháng 9 với lý do tiêu chuẩn tập luyện kém. Sancho đã công khai phủ nhận điều này. Sau khi từ chối xin lỗi Ten Hag và các đồng đội, cầu thủ 23 tuổi đã bị cấm sử dụng cơ sở vật chất của đội một tại sân tập Carrington buộc phải tập luyện cùng đội U21. Sau ba tháng nghỉ thi đấu, Sancho trở lại Dortmund theo dạng cho mượn đến cuối mùa giải.