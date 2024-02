Tổng hợp tin bóng đá ngày 01/02/2024: Ronaldo bỏ lỡ cơ hội đối đầu Messi

Ronaldo bỏ lỡ cơ hội đối đầu Messi

HLV Al Nassr, Luis Castro xác nhận Ronaldo chưa bình phục chấn thương bắp chân, phải nghỉ trận giao hữu gặp Inter Miami của Messi được đông đảo người hâm mộ bóng đá thế giới mong chờ. Ông nói trong buổi họp báo trước trận:"Ronaldo đang trong giai đoạn cuối của quá trình hồi phục để trở lại đội. Hy vọng Ronaldo có thể tập luyện cùng toàn đội trong ít ngày tới. Nhưng cậu ấy sẽ nghỉ trận gặp Inter Miami". Ronaldo khiến người hâm mộ tiếc nuối vì bỏ lỡ cuộc hội ngộ với Messi do chấn thương (Ảnh: Goal) Al Nassr gặp Inter Miami là trận cuối ở giải giao hữu Riyadh Cup. Trong khi Ronaldo vắng mặt vì chấn thương, thì các ngôi sao của Inter Miami - gồm Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets và Jordi Alba đều đã sẵn sàng ra sân. Mourinho mong muốn trở lại MU Theo Daily Mail, Jose Mourinho rất muốn quay trở lại dẫn dắt MU để thay thế HLV Ten Hag sau chuỗi thành tích bết bát trong thời gian gần đây. Ông cảm thấy mình có "công việc còn dang dở" sau khi rời Old Trafford và mong muốn đảm nhiệm lại vị trí đó nếu có cơ hội. Mourinho được xem là HLV thành công nhất của MU trong vài năm trở lại đây (Ảnh: Getty) "Người đặt biệt" từng làm HLV trưởng cho "Quỷ đỏ" từ năm 2016 đến 2018. Trong khoảng thời gian này, ông giúp MU đoạt 2 danh hiệu gồm Cúp Liên Đoàn và Europa League ngay ở mùa đầu tiên tại Old Trafford. Xem thêm: Mourinho mong muốn trở lại MU Trận đấu giữa Al Nassr vs Inter Miami có mức giá kỷ lục Dù Ronaldo không ra sân, và người hâm mộ sẽ không được xem cuộc đối đầu kinh điển giữa Messi và Ronaldo nhưng vé vào cửa xem trận đấu giữa Al Nassr vs Inter Miami vẫn ở mức "trên trời". CĐV được cho là phải bỏ ra 10.000 USD (hơn 240 triệu đồng) để mua một ghế ngồi hạng Platinum (bạch kim) tại SVĐ Kingdom Arena. Trong khi đó, vé hạng thường của trận giao hữu này được rao bán với giá khoảng hơn 4 triệu đồng. Màn so tài trong mơ giữa Messi và Ronaldo không thể diễn ra nhưng trận đấu sắp tới vẫn có mức vé cao kỷ lục

(Ảnh: Internet) Cách đây một năm, khi CR7 và M10 đối đầu tại Riyadh, một doanh nhân người Ả Rập được cho là đã chi hơn 2,53 triệu USD, tương đương hơn 60 tỷ đồng chỉ để vào xem trận đấu giữa PSG và các ngôi sao của Al Hilal và Al Nassr tại Riyadh Season Cup 2023.

Chủ tịch UEFA chốt hạ vụ đem Champions League đến Ả Rập

Chia sẻ với Daily Sabah, chủ tịch cơ quan quản lý bóng đá châu Âu, Aleksander Ceferin nhấn mạnh sẽ không có việc trận chung kết Champions League được tổ chức ở Saudi Arabia. Điều đó là chắc chắn 100% ít nhất cho đến khi ông hết nhiệm kỳ.

Phát biểu tại Đại hội Kinh doanh Thể thao Spobis ở Hamburg, Ceferin tuyên bố: "Không thể nào trong nhiệm kỳ của tôi, dù tôi sẽ không ở đây mãi mãi."

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin khẳng định không có chuyện tổ chức chung kết Champions League tại Ả Rập trong nhiệm kỳ của ông (Ảnh: Getty)

Mặc dù liên tục có những động thái tiếp cận bóng đá châu Âu, nhưng chủ tịch UEFA Ceferin không coi Saudi Arabia là mối nguy hiểm với họ. Dẫu vậy, ông cho rằng việc Ả Rập chiêu mộ những ngôi sao xuống phong độ của lục địa già không phải là chiến lược đúng đắn.