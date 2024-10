Tổng hợp kết quả Champions League: Mưa bàn thắng

Thể thức mới của Champions League khiến các trận đấu trở nên vô cùng hấp dẫn. Chỉ 9 trận đêm qua đã có đến 32 bàn thắng, trong đó có 5 trận có tỉ số 4-0 trở lên. Kết quả loạt trận đêm qua Tâm điểm của loạt trận đêm qua là cuộc so tài Arsenal vs PSG. Lợi thế sân nhà giúp Pháo thủ thành London nhập cuộc hứng khởi và chỉ mất 19 phút để có bàn mở tỷ số. Leandro Trossard quả treo bóng vào vòng cấm để Kai Havertz di chuyển tinh tế trước khi đánh đầu tung lưới Gianluigi Donnarumma. Kai Haverzt mở tỉ số.... Sau khi PSG bỏ lỡ 2 cơ hội liên tiếp, gã nhà giàu nước Pháp nhận “đòn hồi mã thương” ở phút 35. Từ quả đá phạt trực tiếp của Arsenal, Bukayo Saka đưa bóng vào vòng cấm PSG. Bóng từ từ đi qua một rừng chân trước khi đi vào lưới trước sự bất lực của Gianluigi Donnarumma. ....Arsenal có trận thắng đầu tiên ở Champions League Có hai bàn làm vốn, đại diện Ngoại hạng Anh chủ động giảm nhịp độ trận đấu, trong khi PSG không còn cách nào khác là phải dồn lực lượng lên để tìm kiếm cơ hội. Arsenal có chiến thắng đầu tiên tại đấu trường Champions League mùa này, sau trận hòa ở ngày ra quân. Haaland tiếp tục phong độ chói sáng giúp Man City có chiến thắng đầu tiên Đội chủ nhà Slovan Bratislava quá yếu trước Man City, đội bóng của HLV Pep Guardiola giành chiến thắng 4-0. Ilkay Gundogan, Phil Foden, Erling Haaland và James McAtee đã ghi bàn cho đội bóng Anh. Nhà vô địch Champions League năm 2023 giành được 4 điểm sau hai trận. Adeyemi lập hat-trick trong chiến thắng của Dortmund Nếu như ở lượt trận đấu có chiến thắng khó tin như 9-2 của Bayern trước Dinamo Zagreb thì tới lượt 2 có màn hủy diệt 7-1 của Dortmund trước Celtic. Chỉ ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên, đã có tới 6 bàn thắng được ghi. Trong đó, Dortmund có được 5 bàn còn Celtic gỡ được 1 bàn. Bước sang hiệp 2, đội bóng của Đức ghi thêm 2 bàn nữa để hoàn tất chiến thắng đáng nhớ. Mội đội bóng đáng chú ý khác là Inter Milan cũng có được chiến thắng đậm trên sân nhà trước Crvena Zvezda. Trong hiệp 1, Nezzaruzzi chỉ ghi được 1 bàn trong hiệp thi đấu đầu tiên nhờ công của Calhanoglu. Tuy nhiên trong hiệp 2, họ ghi tới 3 bàn để có được chiến thắng 4-0 đầy ấn tượng. Boniface ghi bàn duy nhất cho Leverkusen Cặp đấu được đánh giá là cân bằng và đáng xem là Leverkusen vs Milan. Với lợi thế sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Leverkusen đã khởi đầu trận đấu tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm ngay từ đầu. Thậm chí phút 21, chân sút Boniface đã đưa bóng vào lưới đại diện Serie A nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Phút 51, thủ môn Maignan cản phá thành công cú dứt điểm của Frimpong nhưng bất lực nhìn Boniface băng vào đá bồi, khai thông thế bế tắc trận đấu. Chiến thắng 1-0 giúp Bayer Leverkusen có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại vòng phân hạng Champions League 2024/25. Họ hiện đứng thứ 3 trên BXH với 6 điểm. Ở các cặp đấu còn lại, PSV vượt qua Sporting Lisbon với tỷ số 1-0, Stuttgart và Sparta Prague hòa 1-1.