Tổng hợp danh sách những bảo vật quốc gia mới được công nhận

Bảo kiếm an dân niên hiệu Khải Định

Bảo kiếm do nghệ nhân cung đình triều Nguyễn chế tác bằng chất liệu quý hiếm, có giá trị về lịch sử, nghệ thuật, văn hóa. Kiếm thể hiện đỉnh cao nghệ thuật thủ công truyền thông cung đình triều Nguyễn đầu thế kỷ 20.

Khuôn in tín phiếu mệnh giá một đồng và năm mươi đồng, năm 1947, lưu giữ tại bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi. Hai khuôn đều khắc chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khung hình tròn ở giữa.

Khuôn in tín phiếu mệnh giá một đồng và năm mươi đồng

Tháng 7/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh cho phép chính quyền Nam Trung bộ in và phát hành tín phiếu ở vùng tự do Liên khu 5 (có giá trị như giấy bạc Việt Nam). Sau đó, ông Phạm Văn Đồng và Ủy ban kháng chiến Hành chính Nam Trung Bộ quyết định lập xưởng in tín phiếu đặt tại xóm Xà Nay, thôn Chàm Rao, xã Sơn Nham, huyện Sơn Trà. Quảng Ngãi là nơi đầu tiên đặt xưởng in tín phiếu phục vụ kháng chiến chống Pháp.

Tỉnh Trà Vinh có thêm một bảo vật được công nhận đợt này là “Sưu tập vàng lá Châu Thành”

Sưu tập vàng lá Châu Thành

“Sưu tập vàng lá Châu Thành” thuộc niên đại văn hóa Óc Eo, giai đoạn muộn thế kỷ VII - IX, hiện bảo vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Trà Vinh.