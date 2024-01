Tổng hợp Asian Cup 2023: Jordan ngược dòng kịch tính, Qatar thể hiện bản lĩnh nhà vô địch

Jordan ngược dòng kịch tính trước Iraq

Jordan bị xem là "cửa dưới" trước Iraq nhưng dù vậy hiệp 1 của trận đấu lại hoàn toàn nghiêng về phía Jordan. Chỉ trong 30 phút đầu trận, các cầu thủ Jordan tạo ra ít nhất 3 tình huống tấn công nguy hiểm. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng các học trò của huấn luyện viên Ammouta cũng có được bàn mở tỉ số ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1 do công của Al Naimat.



Sang hiệp 2, Iraq dâng cao đội hình để tấn công và ghi được bàn gỡ hòa từ tình bật cao đánh đầu của Suad Natiq. Trên đà tấn công, Iraq tiếp tục ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 nhờ cú dứt điểm đẹp mắt của Aymen Hussein. Nhưng sau khi vừa ghi bàn, Aymen Hussein đã nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân do lỗi ăn mừng nhạy cảm. Chỉ trong hơn 15 phút cuối trận, Jordan đã tận dụng cực tốt lợi thế chơi hơn người. Họ lần lượt ghi bàn thắng gỡ hoà do công của Tamiri và ấn định trận đấu bằng bàn thắng của Al Rashdan.