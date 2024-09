Tổng giám đốc Kingland chiếm đoạt tiền của hơn 100 khách hàng bằng dự án ‘ma’

Không được cơ quan chức năng chấp thuận thực hiện dự án, nhưng Tổng giám đốc Kingland vẫn thực hiện dự án “ma”, chiếm đoạt tiền của 144 khách hàng. Sau 3 ngày xét xử, chiều nay (13/9), TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Quốc Hưng (44 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại và Đầu tư Kingland) 20 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Hiếu (Giám đốc Công ty CP Thương mại và Đầu tư Kingland - Chi nhánh Bình Dương) 15 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo truy tố, tháng 8/2018, Hưng thành lập Công ty CP Thương mại và Đầu tư Kingland (Công ty Kingland). Đến tháng 8/2019, Hưng dùng Công ty Kingland mua hơn 5,8 ha đất tại xã Định An (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương). Tiếp đó, anh ta giao cho các cổ đông góp vốn hoặc người nhà của các cổ đông đứng tên nhằm mục đích tách thành nhiều thửa nhỏ để xin chủ trương thành lập dự án khu nhà ở. Các bị cáo tại tòa. Ảnh: BH Do khu đất phần lớn là trồng cây lâu năm, đất hành lang bảo vệ suối, đường bộ, chỉ có 3% là đất ở nên các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương không chấp thuận cho Công ty Kingland thực hiện dự án. Tuy nhiên, Hưng vẫn thực hiện dự án, lấy tên là Kingland Home City 5, phân lô trái phép rồi chỉ đạo Hiếu và nhân viên quảng cáo gian dối và cam kết với khách hàng sẽ có sổ trong vòng 12 tháng. Bằng thủ đoạn này, Công ty Kingland của Hưng đã ký 179 hợp đồng với 144 khách hàng, chiếm đoạt gần 38 tỷ đồng. Riêng bị cáo Hiếu trực tiếp bán và thu tiền của 65 khách hàng, giúp cho Hưng chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng. Quá thời gian không thấy Công ty Kingland bàn giao sổ như thỏa thuận, các bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Hưng và Hiếu tới cơ quan công an. HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm tài sản của người khác, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự nên đã tuyên mức án như trên.