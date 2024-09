Tổng Công ty Tín Nghĩa nói gì sau kết luận thanh tra?

Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều vi phạm trong việc cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Tín Nghĩa. Liên quan kết luận trên, ngày 26-9, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa Nguyễn Cao Nhơn đã có thông cáo báo chí gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác, cơ quan báo chí về thông báo Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại đơn vị.

Theo Tổng Công ty Tín Nghĩa, việc cổ phần hóa là đúng với chủ trương của Trung ương Đảng và Chính phủ. Quá trình cổ phần hóa đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt những kết quả tích cực, công tác chuẩn bị và triển khai các bước cơ bản đúng quy định pháp luật. Tổng Công ty Tín Nghĩa Cụ thể, trải qua quá trình phát triển, đến ngày 31-12-2014 (thời điểm chốt số liệu để xác định giá trị doanh nghiệp) tổng tài sản theo giá trị sổ sách kế toán của Tổng Công ty là 5.709 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn chủ sở hữu là 863 tỉ đồng. Theo Quyết định 25-QĐ/TU ngày 10-11-2015 về việc công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Tổng Công ty Tín Nghĩa, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (giá trị nguồn vốn chủ sở hữu) được xác định là 1.439 tỉ đồng, tăng hơn 575 tỉ đồng so với giá trị nguồn vốn chủ sở hữu theo sổ sách kế toán. Sau khi thực hiện bán cổ phần, phần vốn của Tỉnh ủy Đồng Nai trong Công ty cổ phần là 779 tỉ đồng (chiếm 50% vốn điều lệ), tổng số tiền bán cổ phần chủ sở hữu (Tỉnh ủy Đồng Nai) thu về 650 tỉ đồng, số tiền để lại Công ty cổ phần là hơn 124 tỉ đồng. Như vậy, từ khi thành lập đến thời điểm thực hiện phương án cổ phần hóa và chuyển sang Công ty cổ phần, nguồn vốn của Tỉnh ủy được bảo toàn và phát triển. Sau cổ phần hoá, Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.558 tỉ đồng lên 2.000 tỉ đồng. Do vậy, phần vốn của Tỉnh ủy Đồng Nai tại Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa hiện nay như sau: Số lượng cổ phần: 96.125.000 cổ phần. Tỉ lệ sở hữu/vốn điều lệ: 48,06%; giá trị theo mệnh giá: 961 tỉ đồng. Về các hạn chế, vi phạm đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra liên quan đến vi phạm trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp. Về nguyên nhân khách quan, Tổng Công ty Tín Nghĩa là đơn vị thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai, một trong những doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa sớm của tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa của Tổng Công ty thiếu kinh nghiệm, khối lượng công việc là rất lớn trong khi tổng thời gian phải hoàn thành việc bán cổ phần kể từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định là 18 tháng. Một số nội dung vi phạm trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp là các vấn đề khó khăn, vướng mắc thực tế, được Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, trao đổi, để quyết định và công khai theo quy định. Nguyên nhân chủ quan, các thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thẩm tra xác định giá trị doanh nghiệp Tổng Công ty chưa nghiên cứu kỹ các quy định về cổ phần hóa để thẩm tra kết quả định giá của đơn vị tư vấn. Đối với phần chênh lệch giữa kết quả xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp chiết khẩu dòng tiền tự do và phương pháp giá trị tài sản ròng được lựa chọn là hơn 1.273 tỉ đồng. Tại kết luận thông báo kết luận thanh tra ngày 25-9-2024 của Thanh tra Chính phủ nêu rõ là theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 127/20214/TT-BTC thì Tổng Công ty Tín Nghĩa không thuộc thuộc trường hợp xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền chiết khấu vì tỉ suất sinh lợi bình quân trên vốn nhà nước 5 năm liền trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 3,78%, thấp hơn lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm tại thời điểm 29-12-2014 là 6,19%. Đến thời điểm công bố kết luận thanh tra, vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xác minh “Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan khắc phục các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ theo nội dung kết luận; đồng thời phối hợp với Cơ quan Cánh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai trong việc cung cấp hồ sơ và giải trình khi có yêu cầu” - thông cáo báo chí viết. Liên quan sai phạm trong cổ phần hóa Tổng Công ty Tín Nghĩa, Công an tỉnh Đồng Nai cũng khởi tố vụ án để điều tra. Một số vi phạm bị phát hiện trong quá trình thanh tra, kết luận thanh tra cũng được Thanh tra Chính phủ chuyển sang Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để xem xét, làm rõ theo quy định.