Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bí thư Quảng Tây của Trung Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm chào mừng và đánh giá cao đồng chí Trần Cương đến thăm, làm việc tại Việt Nam đầu tiên ngay sau khi đảm nhiệm chức vụ Bí thư Khu ủy Quảng Tây; chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện Trung Quốc đạt được từ sau Đại hội XX đến nay; khẳng định Việt Nam nhất quán coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Tổng Bí thư tin tưởng dưới những định hướng, chỉ đạo chiến lược của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm hạt nhân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khu tự trị Quảng Tây dưới sự lãnh đạo dẫn dắt của Bí thư Trần Cương sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xây dựng Quảng Tây ngày càng giàu mạnh, phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc.