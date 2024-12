Tổng Bí thư Tô Lâm: Thanh niên Quân đội phải xây hoài bão lớn

Tổng Bí thư căn dặn, thanh niên Quân đội phải xây dựng hoài bão lớn trên tinh thần "tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc," tạo nên khí phách và trí tuệ, những giá trị lớn lao và bền vững. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN). Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024), chiều 18/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã gặp mặt, động viên đại biểu thế hệ trẻ trong Quân đội. Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; các Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo chủ chốt các cơ quan của Bộ Quốc phòng, đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành và đại biểu thanh niên Công an nhân dân. Xung kích đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác chính sách đối với thanh niên Quân đội giai đoạn 2020-2024, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, phát huy vai trò là lực lượng ưu tú của thanh niên Việt Nam, thời gian qua tuổi trẻ toàn quân đã triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng do Trung ương Đoàn phát động, đẩy mạnh phong trào "Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới," xung kích thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, những năm qua chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ nói chung, tuổi trẻ Quân đội nói riêng từng bước được nâng lên, trong đó có sự quan tâm về chính sách tiền lương, phụ cấp và nhà ở. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giúp cán bộ, chiến sỹ ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, lối sống thiếu văn hóa, góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên Quân đội thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất của thanh niên Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp các đại biểu thanh niên Quân đội ưu tú, đại diện cho hàng chục vạn thanh niên Quân đội đang thực hiện nghĩa vụ công dân và nhiệm vụ vẻ vang trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao, chúc mừng và cảm ơn những thành tích, cống hiến, sự tiên phong đương đầu với mọi hiểm nguy, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh và cống hiến, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách của tuổi trẻ toàn quân trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành. Tổng Bí thư nhấn mạnh, sau 40 năm đổi mới, với thế và lực đã tích lũy được, với thời cơ, vận hội mới, đất nước ta đang đứng trước cơ hội lịch sử bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, mọi người dân Việt Nam ai ai cũng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới, cho hạnh phúc và văn minh nhân loại. Những ước mong đó, khát vọng ấy phụ thuộc rất lớn vào lực lượng thanh niên, trong đó thanh niên Quân đội có vai trò quan trọng, là nòng cốt, đi đầu. Đảng, Nhà nước và nhân dân đang mong chờ, đang kỳ vọng rất lớn vào sự bứt phá, sự nỗ lực vươn lên, "vượt lên chính mình" của thanh niên Quân đội. Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu (Ảnh: Trọng Đức - TTXVN). Tổng Bí thư đề nghị, thanh niên Quân đội cần học tập, tự trau dồi đạo đức cách mạng; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, hiếu với dân. Sống trung thực, trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; luôn tự rèn đức, luyện tài, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, "ít lòng ham muốn vật chất" như lời Bác dạy; luôn tự ý thức, đau đáu mình phải làm gì, làm thế nào và tích cực hành động để góp phần xây dựng Quân đội ta ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, quê hương ta, đất nước ta ngày càng giàu mạnh. Có khát vọng, vươn lên lập thân, lập nghiệp, xung kích, sáng tạo, sẵn sàng có mặt ở mọi nơi khó khăn, gian khổ và sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới. Tổng Bí thư căn dặn, thanh niên Quân đội phải xây dựng hoài bão lớn trên tinh thần "tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc," tạo nên khí phách và trí tuệ, những giá trị lớn lao và bền vững, đặt trong ý thức cao độ về trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ thành quả cách mạng, tăng cường đóng góp của Việt Nam vào nền hòa bình của thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại. Hoài bão lớn phải được nuôi dưỡng bằng những đam mê lớn và những việc làm cụ thể; những mục tiêu lớn lao và nhiều ý nghĩa vì Đảng, Tổ quốc và nhân dân; được xác lập bằng ý chí kiên định, tính kỷ luật cao độ và lòng quả cảm mạnh mẽ; bằng phẩm chất, tinh thần "Bộ đội Cụ Hồ." Trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư lưu ý, thanh niên Quân đội phải xung kích đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, trước hết là xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại, trong chuyển đổi số quốc gia, phòng, chống lãng phí, các phong trào về xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, các hoạt động tình nguyện; tích cực học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và áp dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào hoạt động quân sự; nắm vững tri thức, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; xung kích, sáng tạo để đột phá trong nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và lao động sản xuất... Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên Quân đội Đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Quân đội, chính quyền các cấp, Tổng Bí thư yêu cầu, đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, sử dụng cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội; có chính sách thu hút vào Quân đội những thanh niên có phẩm chất tốt, trình độ cao; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển tài năng trẻ quân sự... Tổng Bí thư lưu ý tiếp tục đổi mới công tác đoàn trong Quân đội, nhất là qua việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. Các hoạt động đồng hành, hỗ trợ, bảo đảm công tác thanh niên trong Quân đội thực sự là trường học lớn, là động lực để thanh niên phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, thanh niên, nhất là ở những đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, làm nhiệm vụ trọng yếu, đặc thù; kịp thời nắm bắt, giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Tổng Bí thư đề nghị, tích cực đưa thanh niên Quân đội vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ nhằm rèn luyện và hiện thực hóa khát vọng cống hiến. Tăng cường phối hợp giữa thanh niên Quân đội với lực lượng thanh niên trên các địa bàn đóng quân; thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự và công tác dân vận, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân và củng cố "thế trận lòng dân" vững chắc. Tổng Bí thư chỉ rõ, cần đẩy mạnh và đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên Quân đội; có kế hoạch cụ thể giúp đỡ thanh niên Quân đội tự học tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng, đảm bảo kiến thức, năng lực sẵn sàng tham gia tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có chiến lược cụ thể để phát huy tiềm năng, sức trẻ của những thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, làm giàu cho gia đình, làng xóm, đất nước. Những "cựu binh" tuổi trẻ phải có cơ hội để tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong lao động sản xuất, là hạt nhân trong các mặt của đời sống xã hội, là lực lượng quân dự bị chiến lược khi Tổ quốc cần. Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, với nhiệt huyết tràn đầy, nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, với khát vọng cống hiến và hoài bão lớn, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, tuổi trẻ toàn quân sẽ làm hết sức mình góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân giữ vững thành quả cách mạng, thực hiện bằng được hai mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân cả nước./.