Tổng Bí thư Tô Lâm: "Chính sách đối ngoại của chúng tôi là độc lập tự chủ"

Phát biểu chính sách quan trọng tại trường Đại học Malaya (Malaysia), Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: "Chính sách đối ngoại của chúng tôi là độc lập tự chủ, muốn làm bạn với tất cả thế giới vì hoà bình, ổn định vì lợi ích chung của toàn nhân loại". Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Malaysia, sáng 22/11 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại trường Đại học Malaya. Trường Đại học Malaya là ngôi trường có bề dày lịch sử hơn 100 năm với nhiều thành tựu về đào tạo và nghiên cứu tiên phong, không chỉ đóng góp cho sự phát triển bền vững của Malaysia mà còn mang lại những giá trị thiết thực cho toàn khu vực ASEAN. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Trường Đại học Malaya, Malaysia Nói chuyện thân mật với đông đảo các Giáo sư, giảng viên, các bạn sinh viên, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vinh dự được đến thăm và phát biểu tại ngôi trường danh tiếng biểu tượng của nền giáo dục Malaysia, trở thành cái nôi đào tạo của nhiều thế hệ tài năng xuất sắc, trong đó có ngài Thủ tướng Anwar Ibrahim cùng bốn vị thủ tướng khác của Malaysia. Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, sự phát triển và thành công của Đại học Malaya trước hết là một biểu tượng của những thành tựu to lớn mà nhân dân Malaysia đã đạt được trong gần 7 thập kỷ sau ngày giành độc lập. Cho biết, cũng như Malaysia, Việt Nam đã và đang chuyển mình mạnh mẽ, đến nay sau gần 80 năm kể từ khi lập nước và gần 40 năm Đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhân dân Việt Nam đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, hiện Việt Nam có quy mô nền kinh tế tương đương với Malaysia, nằm trong top 40 của thế giới và thuộc nhóm 20 thị trường hàng đầu về thương mại quốc tế. Trong ASEAN, từ năm 2015 Việt Nam đã là nước duy nhất có quan hệ ở cấp Đối tác chiến lược với Malaysia và nay đã được nâng cấp lên một tầm cao mới. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đó cùng sự ghi nhận của bạn bè quốc tế đã đặt Việt Nam ở một khởi điểm lịch sử mới, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới, với những định hướng mang tính chiến lược, dài hạn cho chặng đường tiếp theo. Trong đó trọng tâm của chúng tôi là thực hiện thắng lợi các mục tiêu đánh dấu 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản vào năm 2030 và 100 năm lập nước vào năm 2045, trong khi tiếp tục kiên định độc lập, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, đa phương hóa, đa dạng hóa, vì hòa bình, hợp tác và phát triển, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; đồng thời tăng cường đóng góp và trách nhiệm của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu, văn minh nhân loại.” Tổng Bí thư trả lời các câu hỏi do các giáo sư và sinh viên nhà trường đặt ra Sau khi điểm lại chặng đường phát triển của hai nước Việt Nam và Malaysia, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Với sự coi trọng đối với Malaysia, với những thành quả và tiềm năng quan hệ to lớn như vậy, Việt Nam luôn mong muốn tiếp tục làm sâu sắc quan hệ giữa hai nước. Trong chuyến thăm của tôi tới Malaysia, tôi và ngài Thủ tướng Anwar Ibrahim đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Hiện Việt Nam là đối tác duy nhất của Malaysia trong ASEAN có quan hệ ở mức cao nhất này. Chúng tôi tin tưởng khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện vừa thiết lập sẽ mở ra một kỷ nguyên phát triển mới trong quan hệ hai nước, hỗ trợ, bổ sung đắc lực cho con đường phát triển, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của mỗi nước và cả khu vực.” Các đại biểu dự nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại trường Đại học Malaya, Malaysia Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng trao đổi và trực tiếp trả lời các câu hỏi do đại diện các giảng viên và sinh viên nhà trường đưa ra. Trả lời câu hỏi về tầm nhìn của Việt Nam về việc tăng cường quan hệ giữa hai nước để cùng đối phó với những thách thức mới nổi chung của khu vực và trên thế giới, góp phần vào hoà bình ổn định ở khu vực, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: "Chính sách đối ngoại của chúng tôi là độc lập tự chủ, muốn làm bạn với tất cả thế giới vì hoà bình, ổn định vì lợi ích chung của toàn nhân loại. Trong đó, quan hệ giữa Việt Nam và Malaysia có vị trí rất quan trọng; trong một thế giới đầy những biến động và cũng là sự phát triển không ai đợi ai cả, thì hai nước chúng ta đều phải có trách nhiệm chung đều phải có cách ứng xử phù hợp với sự biến động của tinh hình thế giới và khu vực. Chính vì vậy việc 2 nước nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mang lại lợi ích và phù hợp với những định hướng ổn định của mỗi nước chúng ta. Trước những biến động của tình hình thế giới chúng ta phải tăng cường hòa bình ổn định của khu vực này để làm cơ sở cho sự phát triển không những của hai nước chúng ta mà kể cả của sự hòa bình ổn định của cả khu vực ASEAN." Trả lời câu hỏi về vai trò của Việt Nam, ASEAN và các nước lớn trong việc duy trì trật tự bảo đảm sự thượng tôn của luật lệ quốc tế trong bối cảnh nguy cơ xung đột chính trị và các cuộc chạy đua vũ trang ngày càng gia tăng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Đứng trước những thách thức đó chúng ta vẫn quyết tâm xây dựng một khu vực ASEAN đoàn kết thống nhất bình đẳng, để ổn định và tiếp tục phát triển. Đây là nguyện vọng chung không phải chỉ Việt Nam, Malaysia mà kể cả của tất cả các nước nhân dân các nước trong ASEAN. Muốn giải quyết được vấn đề đó thì không có cách gì khác hơn chúng ta phải thực thi nghiêm túc Luật pháp quốc tế, các quy định của quốc tế bởi đây là khuôn khổ, điều chỉnh chung các quan hệ này như luật pháp quốc tế, các quy định của Liên Hợp Quốc, các tổ chức mà chúng ta đều là thành viên, chúng ta đều phải có trách nhiệm để thực hiện nghiêm. Điều thứ hai nữa là phải đoàn kết với nhau, hợp tác với nhau để có thể vượt qua được tất cả mọi khó khăn, thử thách, đạt được mục tiêu của mình. Việt Nam chúng tôi là một thành viên đối với quốc tế và cũng là một thành viên rất tích cực trong ASEAN và chúng tôi chắc chắn là sẽ thực hiện nghiệm túc tất cả những điều chúng tôi đã cam kết, đóng góp vào sự ổn định và phát triển trong khu vực ASEAN". Cũng trong sáng nay 22/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Trung tâm Dữ liệu Quốc gia Malaysia. Tại đây Thứ trưởng Bộ Kỹ thuật số Malaysia Wilson Ugak Anak Kumbong đã đón và mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn tham quan, khảo sát Trung tâm và nghe báo cáo về công tác chuyển đổi số của Malaysia. Tổng Bí thư Tô Lâm tại trường Đại học Malaya, Malaysia Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Việt Nam chụp ảnh chung tại trường Đại học Malaya, Malaysia Trung tâm Dữ liệu Quốc gia được xây dựng vào năm 2019 là bộ phận cung cấp giải pháp kinh doanh cho doanh nghiệp và khu vực công, là trung tâm dữ liệu xanh và độc lập với nhà mạng, đóng vai trò là trung tâm khu vực cung cấp các dịch vụ quản lý giá trị cao. Các dịch vụ này bao gồm các điện toán đám mây, ảo hóa, không gian làm việc và cộng tác, cũng như kết nối băng thông rộng tốc độ cao để phục vụ cho khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là ở Malaysia và khu vực Đông Nam Á.