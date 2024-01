Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc kỳ họp Quốc hội bất thường

Lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam cô gái say xỉn, lái ô tô con tông tử vong tài xế ô tô tải.