Tổng Bí thư: Lần đầu tiên Trung ương kỷ luật cảnh cáo lãnh đạo chủ chốt

Nhắc đến con số 52 cán bộ bị kỷ luật tính từ đầu năm và lần đầu tiên Trung ương kỷ luật cảnh cáo lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định tinh thần chống tham nhũng không dừng lại. Đây là một trong những nội dung quan trọng được Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ tại buổi tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng sáng 3/12, để báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội, sau khi chuyển sinh hoạt từ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên về. Nếu cứ bình thản sẽ tụt hậu Ghi nhận nhiều thành tựu trong quá trình phát triển đất nước, song theo Tổng Bí thư, nếu nhìn lại vẫn thấy còn nhiều việc chưa làm được, trong khi thế giới đang phát triển quá nhanh. "Nếu mình cứ đi túc tắc, bình thản, vui sướng với kết quả đạt được, ngủ quên trên vòng nguyệt quế thì sẽ bị tụt hậu, bị bỏ xa", theo lời Tổng Bí thư. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng (Ảnh: Minh Châu). Vì thế, ông nhấn mạnh hơn lúc nào hết phải vươn mình, tập trung chạy thật nhanh để đuổi kịp thế giới. Để trả lời câu hỏi phải làm gì để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, Tổng Bí thư chỉ ra nhiều vấn đề cốt lõi. "Trung ương đã chỉ ra một số nhiệm vụ cấp bách, không chậm trễ được vì để lỡ thời cơ cũng là có lỗi với đất nước, với nhân dân", Tổng Bí thư nói. Trước hết, ông nhấn mạnh cần tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu và cầm quyền của Đảng, mạnh dạn đổi mới, nhìn ra tồn tại, thay đổi phương thức lãnh đạo phù hợp. Nhắc đến vấn đề tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết nhiều nhiệm kỳ Đại hội đã chỉ ra được tồn tại. "Đúng là chúng ta chưa thực hiện được, bây giờ là thời cơ hội, muốn phát triển, bộ máy phải nhẹ mới bay được cao", Tổng Bí thư nhấn mạnh. Ông cũng chia sẻ với ý kiến cử tri rằng đây là nhiệm vụ rất khó khăn vì động đến tâm tư, tình cảm, lợi ích, cuộc sống hàng ngày của cán bộ đảng viên. "Tâm tư lắm, nhưng phải vượt qua chính mình để làm điều có lợi cho dân tộc, đất nước, nhân dân", Tổng Bí thư nói. Ông cũng nhắc đến sự hy sinh để đất nước phát triển. Không để dân phải chạy vạy xin chỗ này, chỗ kia Bên cạnh đó, theo Tổng Bí thư, phải tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế để phát triển. Tổng Bí thư đặt vấn đề "Tại sao đất nước không tiến được, con tàu không đi được? Mục tiêu tiến lên nhưng lại bị hàng trăm dây buộc kéo lại, vì lợi ích cá nhân, vì tiêu cực tham nhũng, vì lợi ích rất nhỏ nhen của mình mà cản trở cái chung, cài cắm quy định gây khó cho người khác, cho nhân dân". Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Minh Châu). Nhắc đến tình trạng địa phương không làm được lại xin ý kiến của bộ rồi lòng vòng làm mất nhiều thời gian, Tổng Bí thư cho rằng với mục tiêu phục vụ nhân dân thì phải tìm cách đến cùng để giải quyết tình trạng đó. "Phải đẩy mạnh giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện cho người dân, nếu dân còn kêu thì rà soát lại quy trình thủ tục xem có cách nào hay hơn không. Chỗ nào không đồng tình phải trả lời cho dân biết, đừng bắt người dân phải đi chạy vạy xin chỗ này, xin chỗ kia, hệ thống một cửa nhưng lại bắt xin rất nhiều cửa", Tổng Bí thư quán triệt. Đẩy mạnh chống lãng phí Một vấn đề không mới cũng được lãnh đạo Đảng đề cập, đó là phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tinh thần chống tham nhũng không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ tiếp tục được Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt, song bên cạnh đó, ông nhấn mạnh phải đẩy mạnh chống lãng phí, quy được trách nhiệm nhưng không hợp thức hóa sai phạm. Tổng Bí thư cho biết thêm thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật 6 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, tổng số cán bộ bị xử lý từ đầu năm đến nay là 52 cán bộ, trong đó có 48 cán bộ bị kỷ luật do liên quan đến các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Và cũng theo Tổng Bí thư, là lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương xử lý kỷ luật cảnh cáo cán bộ chủ chốt của Đảng, của Nhà nước. Ông cho biết thêm các cơ quan tố tụng khởi tố điều tra hơn 1.681 bị can, truy tố 1.479 bị can, xét xử sơ thẩm 2.703 bị cáo về tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có 3 bị can là cán bộ cao cấp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đối với các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong giai đoạn điều tra, truy tố đã kê biên, tạm giữ trên 6.150 tỷ đồng và nhiều tài sản giá trị khác. Tổng Bí thư Tô Lâm trò chuyện với các cử tri (Ảnh: Minh Châu). Giai đoạn thi hành án thu hồi hơn 11.000 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thu hồi được từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay là trên 96.000 tỷ đồng. Phát biểu trước đó, cử tri Nguyễn Viết Chức (quận Ba Đình) chia sẻ, Tổng Bí thư Tô Lâm là người đã truyền niềm tin và cảm hứng mới về kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam. Phát biểu của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, lãng phí, tinh gọn bộ máy và đặc biệt thông điệp về kỷ nguyên mới là cổ vũ to lớn với hàng triệu trái tim Việt Nam, theo lời ông Chức. Nêu thực tế có nhiều việc được đề ra nhưng không chuyển động ngay, như việc chống lãng phí, song theo ông Chức, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm vừa qua về chống lãng phí đi kèm câu "phải có ai chịu trách nhiệm chứ", tuy giản dị, mộc mạc nhưng thực chất, trúng vấn đề và tạo chuyển biến ngay đối với các cấp. Theo cử tri, những trăn trở của Tổng Bí thư Tô Lâm trong những phát biểu thời gian qua chính là những điều mong muốn của toàn Đảng, toàn dân. Nhận định những chủ trương, quyết sách của Đảng và Nhà nước gần đây rất hợp lòng dân, ông Chức mong việc này tiếp tục làm mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa vì "thuận với lòng dân chắc chắn thắng lợi. Cử tri Nguyễn Kim Sơn (phường Đội Cấn, quận Ba Đình) kỳ vọng Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ cùng các lãnh đạo chủ chốt tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến tới Đại hội XIV của Đảng và đưa đất nước vào kỷ nguyên mới. Ông cũng hoan nghênh việc Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII họp ngày 25/11 đã quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết 18 liên quan một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. "Đây là một đòi hỏi cấp bách của thực tiễn, là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy mang tính đột phá, dành nguồn nhân lực, tài lực cho phát triển đất nước", ông Sơn nhấn mạnh.