Tổng Bí thư: Chiến sĩ Quân đội dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng!

"Bảo đảm cán bộ, chiến sĩ Quân đội dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng mọi hình thái chiến tranh xâm lược, nhất là các hình thái chiến tranh mới", Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Mục tiêu cao nhất của Quân đội là xây dựng đất nước hòa bình Sáng 20/12, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành. Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự nuôi dưỡng, đùm bọc, chở che của nhân dân, Quân đội ta đã phát triển nhanh chóng, liên tục lập những chiến công xuất sắc. Từ "đội quân đàn anh" ban đầu với 34 chiến sĩ, Quân đội ta đã nhanh chóng phát triển thành 6 đại đoàn bộ binh, một đại đoàn công pháo và một số trung đoàn chủ lực, quân số hàng chục vạn người, liên tiếp giành thắng lợi trong các chiến dịch lớn mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, buộc thực dân Pháp phải đầu hàng. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: Mạnh Quân). Đội quân vừa tròn 10 tuổi đã hạ gục đội quân viễn chinh nhà nghề được thành lập từ thế kỷ 15. Điều đó khẳng định tầm cao trí tuệ Việt Nam và nghệ thuật quân sự Việt Nam, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội nỗ lực cùng nhân dân cả nước vừa khắc phục hậu quả, hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, vừa kiên cường chiến đấu giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Trong giai đoạn mới này, Quân đội luôn thực hiện tốt chức năng "đội quân chiến đấu - đội quân công tác - đội quân lao động sản xuất", đóng góp xứng đáng vào thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam,... Tổng Bí thư khẳng định mục tiêu cao nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam là xây dựng đất nước hòa bình, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng và chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, con người được sống trong độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Việt Nam nhất quán chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và công việc nội bộ của tất cả các quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (Ảnh: Mạnh Quân). Việt Nam không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, trong giai đoạn cách mạng mới, điều kiện tiên quyết để Quân đội tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước. Cùng với phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta cần xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; có tổ chức lực lượng tinh - gọn- mạnh theo phương châm "người trước, súng sau". "Không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" và phát triển nghệ thuật quân sự đặc sắc của Việt Nam; bảo đảm cán bộ, chiến sĩ Quân đội dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng mọi hình thái chiến tranh xâm lược, nhất là các hình thái chiến tranh mới", Tổng Bí thư nhấn mạnh. Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Quân đội Nhân dân Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân). Với những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng 5 Huân chương Sao vàng, 1 Huân chương Quân công hạng Nhất, 2 Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập, Quân đội Nhân dân Việt Nam vinh dự được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh - phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với bề dày truyền thống, công lao, đóng góp to lớn, đặc biệt xuất sắc của Quân đội ta trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.