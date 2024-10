Tổng Bí thư: Ban Đối ngoại Trung ương cần đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết

Tổng Bí thư yêu cầu Ban Đối ngoại Trung ương cần tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương (Ảnh: TTXVN). Sáng 28/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương (1/11/1949-1/11/2024). Cùng dự buổi Lễ có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Phạm Gia Khiêm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương; toàn thể lãnh đạo và cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương qua các thời kỳ. Không ngừng góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước Thay mặt các thế hệ lãnh đạo và cán bộ của Ban Đối ngoại Trung ương, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương ôn lại quá trình trưởng thành và phát triển của Ban Đối ngoại Trung ương qua các thời kỳ. Cách đây 75 năm, ngày 1/11/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra nghị quyết thành lập Phòng Lào - Miên Trung ương, tổ chức tiền thân của Ban Đối ngoại Trung ương ngày nay, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Trung ương Đảng, chuyên trách về đối ngoại của Đảng và hợp tác với cách mạng hai nước Lào và Campuchia. Trải qua 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương đã luôn nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ của Ban Đối ngoại Trung ương các thời kỳ, trong đó có các đồng chí: Nguyễn Chí Thanh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Ung Văn Khiêm, Xuân Thủy… đã tiếp nối nhau viết lên những trang sử vẻ vang của Ban Đối ngoại Trung ương, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại trong mỗi giai đoạn phát triển lịch sử của cách mạng Việt Nam, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong số đó, nổi bật là Ban Đối ngoại Trung ương đã cùng với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan tham mưu cho Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong xây dựng đường lối đối ngoại qua các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng, tham mưu xây dựng nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Đảng về đối ngoại; đồng thời, triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại với các đối tác lớn, quan trọng, các chính đảng; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. Công tác đối ngoại Đảng đã trở thành một trong ba trụ cột quan trọng của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại của Việt Nam, đóng vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện các nhiệm vụ chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam đã có quan hệ với 253 chính đảng ở 115 quốc gia, trong đó có hơn 100 đảng cầm quyền hoặc tham gia liên minh cầm quyền. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức nhân dân đã phát triển quan hệ với khoảng 1.200 tổ chức nhân dân và các đối tác nước ngoài khác. Những đóng góp, cống hiến của Ban Đối ngoại Trung ương đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh (2019), Huân chương Sao vàng (2003) và nhiều phần thưởng cao quý khác. Tiếp tục làm tốt công tác hoạch định đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn mới Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong suốt 75 năm qua, đối ngoại Đảng gắn với công tác của Ban Đối ngoại Trung ương, luôn đóng vai trò nòng cốt trong định hướng chiến lược chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng ta, huy động mạnh mẽ, có hiệu quả sức mạnh dân tộc, sức mạnh quốc tế, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân tiến bộ, những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, tạo nguồn lực to lớn góp phần đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt mọi thác ghềnh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên nhiều kỳ tích. Nêu lại những thành quả quan trọng trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta trong suốt chiều dài 79 năm lịch sử cách mạng và gần 40 năm đổi mới, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn, phù hợp của Đảng ta qua các thời kỳ lịch sử, trong đó có vai trò, đóng góp quan trọng của công tác đối ngoại Đảng mà Ban Đối ngoại Trung ương làm nòng cốt. Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương đã làm tốt công tác phối hợp, theo dõi tình hình quốc tế, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, đường lối đối ngoại, góp phần quan trọng tạo thế chủ động chiến lược, củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, Ban Đối ngoại Trung ương đã tiếp tục đổi mới trong công tác tham mưu về định hướng, chủ trương lớn thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng; đưa công tác quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ngày càng đi vào nền nếp, chuyên nghiệp, hiệu quả. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương đã bền bỉ, nỗ lực phấn đấu trong suốt 75 năm qua. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, đem đến nhiều thời cơ, thuận lợi mới, đồng thời cũng có nhiều thách thức. Tình hình trên đặt ra nhiều yêu cầu mới, rất cao đối với hoạch định và tổ chức thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn mới, cũng là nhiệm vụ vinh quang của Ban Đối ngoại Trung ương. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị trong thời gian tới, Ban Đối ngoại Trung ương cần quan tâm, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chiến lược, cụ thể là: tiếp tục làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, hoạch định đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng; tổ chức triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng trong toàn hệ thống chính trị, phát huy cao nhất mối quan hệ biện chứng giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, đề cao vai trò định hướng, dẫn dắt của đối ngoại Đảng vì mục tiêu cao nhất, đó là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Đối ngoại cần tiếp tục đóng góp tích cực cho phong trào cách mạng thế giới, cho hòa bình, ổn định của khu vực và toàn cầu, tham gia giải quyết các vấn đề chung của thế giới; giương cao ngọn cờ hòa bình, chính nghĩa, tạo nguồn cảm hứng khơi dậy khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc trên toàn thế giới. Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, đối ngoại cần kết hợp với quốc phòng, an ninh, duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc tổ quốc từ sớm, từ xa; kết hợp đa tầng sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, gắn kết chặt chẽ đối ngoại với lòng dân, gắn kết đất nước với thế giới, dân tộc với thời đại, chủ động, tạo thế và lực mới, tạo dựng môi trường quốc tế có lợi cho cách mạng Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu Ban Đối ngoại Trung ương cần tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, chuyên môn tốt, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Với bề dày truyền thống 75 năm phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, Ban Đối ngoại Trung ương sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, đóng góp xứng đáng và hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước. Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với công tác đối ngoại nói chung, công tác đối ngoại Đảng nói riêng. Đây là nguồn động viên to lớn đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ và người lao động của Ban Đối ngoại Trung ương. Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung khẳng định các thế hệ cán bộ của Ban Đối ngoại Trung ương sẽ tiếp nối truyền thống 75 năm qua, nỗ lực không ngừng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, viết tiếp những trang sử vẻ vang của Ban Đối ngoại Trung ương và công tác đối ngoại Đảng./.