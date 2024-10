'Tóm gọn' đường dây trộm siêu xe đắt tiền để đưa sang Thái Lan tiêu thụ

ANH - Hàng chục chiếc siêu xe với tổng giá trị 6,5 triệu bảng Anh (hơn 200 tỷ đồng) bao gồm Porsche, Lamborghini, Mercedes,... bị đánh cắp và được chuyển từ Anh đến Thái Lan đã bị cảnh sát "tóm gọn". Theo The Sun, một đường dây buôn bán và tiêu thụ siêu xe xuyên biên giới vừa được cảnh sát Anh triệt phá. Đáng chú ý, đường dây này bằng những thủ đoạn tinh vi đã đánh cắp hàng chục siêu xe và xe sang rồi "tuồn" sang Thái Lan - một quốc gia châu Á cũng sử dụng kiểu tay lái nghịch giống Anh qua đường hàng không để tiêu thụ trong nhiều năm. Theo báo cáo từ phía cảnh sát Anh, những chiếc siêu xe này chủ yếu là xe mới của các thương hiệu nổi tiếng như Porsche, Lamborghini, Mercedes-Benz, BMW, Mini,... Có ít nhất 35 chiếc xe với tổng trị giá lên tới 6,5 triệu bảng Anh (khoảng 215 tỷ đồng), đã bị "đánh cắp theo đơn đặt hàng" từ Anh để chuyển đến Thái Lan. Trước đó, Cục Tình báo tội phạm xe cộ Quốc gia (NaVCIS) đã thành lập một nhóm tác chiến và vạch ra chiến dịch với tên gọi "Titanium" sau khi phát hiện 4 chiếc xe Mercedes trong một container tại Cảng Southampton có dấu hiệu khả nghi. Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy, cùng một người đã gửi nhiều chiếc xe sang từ Anh sang Thái Lan. Đa số những chiếc xe này đã bị lấy cắp hoặc mất tích. Những chiếc xe sang thường được tập kết đến sân bay quốc tế Heathrow ở London trước khi được vận chuyển bằng đường hàng không đến Thái Lan để tiêu thụ. Đường dây kể trên do một doanh nhân người Thái Lan là Intarasak Techaterasiri đứng ra điều hành, đã thuê ít nhất 4 người Anh để thực hiện các hành vi phạm tội của mình. Intarasak Techaterasiri bị bắt từ năm 2022 liên quan đến buôn bán siêu xe và vẫn đang trong thời gian chờ xét xử. Trong giai đoạn từ năm 2016-2017, băng nhóm này đã đặt mua siêu xe trả góp từ các đại lý ở Anh và xuất khẩu sang Thái Lan, nơi chúng được bán thông qua các đại lý hợp pháp. Hiện, toàn bộ những chiếc siêu xe này đã được bàn giao và chuyển lại về Anh sau quá trình phối hợp dài hơi đến hơn 7 năm của cảnh sát hai nước. Trong số siêu xe được chuyển đến Bangkok này có một chiếc Lamborghini Huracan Spyder trị giá 222.000 bảng Anh (xấp xỉ 7,3 tỷ đồng), đã vừa được trả lại cho chủ sở hữu. Đây là chiếc xe mới chạy được 8.000 dặm (12.000km) và được các tội phạm thuê từ một công ty chuyên cho thuê siêu xe. Ngoài ra, có một số xe đáng chú ý như Porsche 718 Boxster, Mercedes-Benz G-Wagon, Range Rover SV Autobiography và một chiếc Ford Mustang. Sau 7-8 năm, những chiếc xe này đã mất giá khá nhiều. Đa số xe vẫn đang được cảnh sát bảo quản tại một nhà kho ở Eastleigh, hạt Hampshire (Anh) để chờ trao trả lại cho chủ nhân. Theo The Sun