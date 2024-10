Tom Cruise, Taylor Swift bị ảnh hưởng bởi siêu bão Milton

Ngôi nhà ven sông của Tom Cruise được dự kiến nằm trong tâm siêu bão Milton. Trong khi đó, Taylor Swift đứng trước nguy cơ phải hủy show diễn ở Miami. Tối 9/10 (giờ Mỹ, tức sáng ngày 10/10 giờ Việt Nam), bão Milton đổ bộ thành phố Siesta Key, bang Florida, Mỹ, với sức gió lên đến 193 km/h. Theo cảnh báo, Milton duy trì cường độ bão khi di chuyển qua miền trung Florida cho đến sáng 10/10. Con số thiệt hại chưa thể thống kê, nhưng cơn bão thứ 5 tấn công nước Mỹ trong năm được tiên lượng có sức công phá không thua kém bão Helene vài tuần trước đó. Theo Page Six, bão Helene cướp đi sinh mạng hơn 230 người và gây ra thiệt hại về tài sản lớn mà tiểu bang Florida vẫn đang phải khắc phục. Mặc dù chưa có ghi nhận ngôi sao Hollywood nào bị ảnh hưởng bởi siêu bão Milton, Tom Cruise và Taylor Swift là hai cái tên có thể đang lo lắng. Daily Mail cho biết khu chung cư cao cấp của nam diễn viên sinh năm 1962 và giáo phái Scientology, gọi là The Sandcastle, ở Clearwater, Florida, được dự đoán nằm trong mắt bão.

Khu chung cư của Tom Cruise và giáo phái Scientology có thể bị ảnh hưởng do nằm trong vùng dự kiến có bão quét qua. Ảnh: Click News and Media. Trong số các cư dân tại khu hợp phức cao tầng, Tom Cruise cần phải quan ngại hơn cả vì anh sống ở tầng áp mái. Ngôi sao hành động được cho là chuyển đến sống ở đó vào năm 2018 để tiện cho các hoạt động của giáo phái. Cùng ngày Milton đổ bộ Florida, Tom được phát hiện hạ cánh xuống sân bay Battersea của London (Anh) cùng chị gái Marian, các diễn viên Simone Coppo và Martina Ferragamo. Trong khi đó, Taylor Swift đứng trước nguy cơ phải hủy show diễn trong Eras Tour ở Miami, Florida. Lịch trình biểu diễn được lên kế hoạch từ 18 đến 20/10, cách khá xa so với thời điểm Milton tấn công đất liền. Theo các nhà khí tượng học trong khu vực, Miami không nằm trong đường đi của siêu bão. Tuy nhiên, Milton dự kiến gây gián đoạn giao thông quanh Florida, có thể cản trở người hâm mộ đến thành phố này. Không ít người hâm mộ có vé xem show tại Miami đăng bài bày tỏ lo ngại không thể xem thần tượng biểu diễn do ảnh hưởng sau bão. Điều này khiến không ít người dân địa phương bức xúc. Họ chỉ trích Swifties chỉ quan tâm đến một show diễn có thể tổ chức lại, trong khi thờ ơ trước thực tế nhiều người đang bị đe dọa tính mạng. Theo Daily Mail, người dân ở vịnh Tampa và bờ biển phía tây Florida được cảnh báo di tản trước bão vì việc ở trong nhà gần như chắc chắn dẫn đến tử vong. Phía Taylor Swift chưa có thông báo về việc có hoãn hay không 3 buổi biểu diễn tại sân vận động Hard Rock.

Tom Cruise đang ở London trong lúc bão đổ bộ Florida. Ảnh: BackGrid. Giữa lúc khán giả tranh cãi, Taylor được ca ngợi vì ủng hộ hàng triệu USD cho Florida để cứu trợ bão. “Chúng tôi vô cùng biết ơn Taylor Swift vì khoản quyên góp hào phóng 5 triệu USD cho những nỗ lực khắc phục cơn bão Helene và Milton. Khoản đóng góp này sẽ giúp các cộng đồng xây dựng lại, phục hồi, cung cấp thực phẩm thiết yếu, nước sạch và nhu yếu phẩm cho những người bị ảnh hưởng bởi những cơn bão tàn khốc này… Cảm ơn Taylor vì sát cánh cùng chúng tôi trong phong trào chấm dứt nạn đói và giúp đỡ những cộng đồng đang gặp khó khăn”, Feeding America, tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ những người đấu tranh với nạn đói, viết trên X vào ngày 9/10.

Taylor Swift âm thầm ủng hộ 5 triệu USD hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão Helene và Milton. Ảnh: Getty Images. Theo Tiền Phong