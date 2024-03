Tom Cruise 61 tuổi vẫn chạy tốt: Cả sự nghiệp dành để... miệt mài chạy

Đây là một cảnh rượt đuổi trong phần 8 của loạt phim điện ảnhMission: Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi). Cảnh quay được thực hiện vào ngày chủ nhật vừa qua (24/3).

Tài tử nổi tiếng người Mỹ, dù đã ở tuổi lục tuần, vẫn thể hiện đẳng cấp của ngôi sao phim hành động hàng đầu của màn bạc quốc tế. Tom Cruise vẫn có nền tảng thể lực lý tưởng để thực hiện các cảnh phim đòi hỏi sức lực bền bỉ, dẻo dai.



Tom Cruise thực hiện cảnh quay trên cầu Westminster ở London, Anh (Ảnh: New York Post).

Tom Cruise trên phim trường "Nhiệm vụ bất khả thi 8" (Video: Daily Mail).

Trong lúc nam tài tử thực hiện cảnh quay, lưu lượng giao thông ở những khu vực xung quanh cầu Westminster được điều tiết để giảm bớt, nhằm phục vụ cho hoạt động của đoàn phim.